Menina com meses de vida morre vítima de covid-19 no Pará

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) confirmou, no começo da noite desta terça-feira, 22, os registros de 457 novos casos e 13 óbitos por covid-19 no Pará. Esses números ora cadastrados são referentes aos últimos sete dias. Nos dias anteriores, as prefeituras subnotificaram mais 1.439 casos e 39 óbitos. Entre os casos subnotificados estava o de uma menina, com meses de vida, que morreu vítima da covid-19, em Rio Maria, sudeste paraense, no dia 11 de fevereiro deste ano.

Deste modo, pelos números desta terça-feira, o Pará tem 545.860 casos de infecções confirmadas e 15.297 mortes pelo novo coronavírus.

De acordo com os dados divulgados hoje pela Sespa, a taxa de letalidade permanece estável nos 2,80%, com 154 casos suspeitos em análise, 92.052 suspeitas descartadas e um total de 508.732 pacientes recuperados.

A Sespa também informou, na noite desta terça-feira, os números de leitos disponibilizados pelo Estado para pacientes acometidos de covid-19. Agora, a disponibilidade atual de leitos no Pará está assim: clínicos - 708 ofertados, 397 disponíveis, 23 reservados, 15 aguardando liberação da unidade hospitalar e 311 ocupados (ocupação de 43,93%); clínicos pediátricos - 05 ofertados, 05 disponíveis e 00 ocupado (ocupação de 00,00%); UTI Adulto - 498 ofertados, 175 disponíveis, 18 reservados, 08 aguardando liberação da unidade hospitalar e 323 ocupados (ocupação de 64,86%); UTI Pediátrica - 09 ofertados, 01 disponíveis e 01 ocupado (ocupação de 11,11%); UTI Neonatal - 02 ofertados, 02 disponíveis (ocupação de 0,00%).

ATUALIZAÇÃO DE CASOS DE COVID-19

. Total de casos confirmados: 545.860

. Total de óbitos: 15.297

. Em análise: 154

. Recuperados: 508.732

. Descartados: 92.052

. Novos casos nos últimos sete dias (cadastrados - 22): 457

. Novos óbitos nos últimos sete dias (cadastrados - 22): 13

. Casos subnotificados de períodos anteriores a esses sete dias (cadastrados - 22): 1.439

. Óbitos subnotificados de períodos anteriores a esses sete dias (cadastrados - 22): 39