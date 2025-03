Meia-passagem estudantil: prazo para cadastro de instituições encerra dia 17

Instituições de ensino, universitários, alunos de pós-graduação e escolas técnicas do Pará têm até o próximo dia 17 de março para fazer o cadastro ou atualização cadastral junto à Comissão Gestora de Meia-Passagem Estudantil Intermunicipal (COGMEP), responsável pela emissão da Carteira Interpass. O documento garante desconto de 50% no serviço intermunicipal de passageiros (rodoviário e aquaviário) para alunos que estudam distante dos municípios em que residem no Pará.

É o caso de Nayla Pinheiro, que é do município de Curralinho e estuda na Uepa, em Belém. “Essa carteira vai ajudar muito a economizar, porque às vezes a gente tem que ir e voltar e precisa desse benefício. Eu viajo de barco e o transporte aquaviário é mais caro que o rodoviário. Tem muito universitário do interior que vem a Belém estudar na Uepa, UFPA, Ufra e enfrenta dificuldades para se manter com o transporte e a Carteira Interpass ajuda a continuar estudando”, conta a universitária de 22 anos.

Rosangela Conceição, gestora da COGMEP e membro representante da Artran explica que o processo de cadastro encerra neste mês de março e que as novas carteiras terão QR code que só será validado nos guichês se houver a inclusão do CPF dos estudantes. “Antes o cadastro era feito sem a inclusão do CPF, que além de exigência legal para utilização do serviço, dificulta o uso por pessoas não habilitadas, mas com a modernização do Interpass, o CPF vai validar todas as informações do estudante no momento da compra e validação das passagens. Essas informações deverão ser remetidas para a COGMEP via instituição, mas estudantes que residam em Belém podem vir presencialmente aqui na sede para fazer o cadastro ou recadastramento”, pontua.

De acordo com a lei estadual 7.327/2009, o desconto é concedido no período letivo, por isso nos meses de julho, dezembro e janeiro, os beneficiários devem apresentar declaração emitida pela instituição de ensino que comprove as atividades acadêmicas, inclusive estágio e pesquisa, com carimbo e assinatura. O benefício é válido em distâncias pré-estabelecidas de até 100 quilômetros para estudantes de técnico e graduação e 250 quilômetros para estudantes de pós-graduação.

São necessários para o cadastro: Documento oficial com foto (original e cópia); Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); comprovante de endereço de residência (contas de água, luz, telefone e internet, em nome do aluno ou de seus pais; contrato de locação; declaração de terceiros, com assinatura reconhecida em cartório em nome do proprietário ou responsável pelo imóvel); requerimento de cadastro (devidamente assinado pelo aluno e pelo representante da instituição de ensino, bem como conter o carimbo da instituição); duas fotos 3x4 em fundo branco; comprovante de renda para estudantes de instituições privadas, exceto bolsistas do ProUni (contracheque; extrato bancário - caso o recebimento do salário seja em conta; recibo de entrega da declaração de imposto de renda do aluno ou de seu responsável financeiro).

Serviço: Outras informações podem ser solicitadas via email, no endereço cogmep.interpassestudantil@gmail.com ou na sede da Cogmep, em Belém (Sala 116, 1º andar do Terminal Rodoviário de Belém, em São Brás). O atendimento ao público presencial funciona das 8h às 14h.