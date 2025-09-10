Médicos veterinários fortalecem a defesa agropecuária em regiões importantes para o agronegócio

Na Adepará, 172 profissionais atuam na promoção da saúde única, conceito que integra a saúde animal, a saúde humana e a preservação do meio ambiente. Esses profissionais têm papel fundamental na proteção da pecuária paraense e na garantia de alimentos seguros e de qualidade para a população.

Na região de Carajás, onde além da mineração a pecuária leiteira e de corte impulsionam a economia, o trabalho da defesa agropecuária é conduzido por médicos veterinários que têm amor pelo que fazem.

A fiscal agropecuária Karinny Campos é responsável pela sanidade de cerca de 370 mil bovinos no município de Eldorado do Carajás, na Regional de Marabá. Natural de Xinguara, ingressou na Agência em 2009, aos 21 anos, após formar-se em Medicina Veterinária pela UFPA.

“Sou de uma região de grandes propriedades rurais, e a medicina veterinária surgiu como uma profissão com boas oportunidades de trabalho. Encontrei na defesa agropecuária a chance de atuar em diversas áreas: clínica, prevenção de doenças, educação sanitária e orientação técnica. Descobri uma profissão essencial para a sociedade, que além de cuidar dos animais, protege contra doenças, garante alimentos seguros e fortalece a economia por meio da agropecuária”, afirma.

Apaixonada pelo que faz, Karinny destaca: “Sinto orgulho de ter escolhido a Medicina Veterinária e de ter encontrado nela algo em que eu pudesse trabalhar por amor, como se todos os dias fossem o primeiro”.

Na sede da Adepará, em Belém, médicos veterinários coordenam programas sanitários, definem estratégias e gerenciam ações que protegem os rebanhos do estado.

É o caso de Samyra Albuquerque, gerente de epidemiologia. Atuando na Agência desde 2008, Samyra já passou por diversas regionais e construiu uma sólida carreira. “Atuei no Marajó, em Breves, Afuá e Aurora do Pará, vivenciando de perto os desafios da defesa agropecuária. Essas experiências me ensinaram o valor da dedicação e da proximidade com os produtores. Hoje, na epidemiologia, coordeno ações que visam antecipar e prevenir crises sanitárias.”

Ela ressalta a importância da preparação: “Capacitar o corpo técnico é fundamental. A epidemiologia nos permite monitorar, planejar e dar respostas rápidas a emergências. O nosso objetivo é proteger o patrimônio pecuário do estado, garantindo a segurança da produção e a saúde da população”

A médica veterinária Sumaya Paulino integra a Adepará desde 2004. Recém-formada, deixou o setor privado para assumir sua vocação na defesa e inspeção agropecuária.

“Comecei em Tailândia e logo atuei na inspeção, área em que estou há quase 20 anos. Acompanhei a evolução da Agência, desde os tempos em que fazíamos registros manuais até a estrutura moderna de hoje. Esse crescimento fortaleceu a imagem do fiscal agropecuário perante a sociedade, que reconhece nosso trabalho como essencial para o bem-estar coletivo”, destaca.

Para Sumaya, o maior legado é o respeito conquistado: “Hoje somos vistos de forma positiva, porque a população compreende que o nosso trabalho garante alimentos seguros e protege contra doenças. Isso é motivo de orgulho”.

O avanço da rastreabilidade bovina e bubalina tem aberto novas frentes de atuação para os médicos veterinários no Pará. O jovem profissional John Robert Almeida iniciou sua trajetória no arquipélago do Marajó e hoje integra a equipe responsável pela identificação individual de animais.

“Meu sonho inicial era cuidar de cães e gatos, mas quando conheci a defesa agropecuária descobri a grandeza dessa profissão. A Adepará me proporcionou experiências práticas em diferentes regiões e contato com colegas que se dedicam diariamente à sanidade animal. É gratificante saber que nosso trabalho contribui para que alimentos de qualidade cheguem à mesa das famílias”, relata.

Um compromisso que vai além dos animais

Há cinco anos, a Adepará é administrada pelo fiscal agropecuário médico veterinário Jamir Macedo, servidor de carreira que conhece profundamente os desafios e conquistas da defesa agropecuária.

Uma gestão que valoriza o trabalho realizado por uma equipe de profissionais presentes em todos os municípios e que sustenta a posição do Pará como o segundo maior rebanho bovino do Brasil, com mais de 26 milhões de cabeças e maior rebanho bubalino do País, com 782 mil animais.

Os médicos veterinários da Adepará têm presença marcante em todas as etapas da cadeia produtiva: da vacinação e vigilância constante no campo à inspeção de alimentos. Eles acompanham a produção de carne, leite, pescado e mel, garantindo que alimentos seguros e de qualidade cheguem à mesa da população.

"Esses profissionais carregam a responsabilidade de proteger um dos maiores patrimônios do estado, preservar a saúde pública, garantir a qualidade dos alimentos e impulsionar o agronegócio. Um compromisso diário que fortalece não apenas o setor produtivo, mas a confiança da sociedade no alimento que chega à sua mesa”, enfatiza Jamir Macedo, diretor-geral da Adepará.