Marituba segue vacinando pessoas de 12 anos ou mais neste sábado

Neste sábado (18), o município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém, segue com a vacinação contra a covid-19. O calendário inclui 1ª dose para pessoas de 12 anos ou mais (jovens, adultos e idosos) com ou sem comorbidades. Também inclui a 2ª dose para quem está no prazo.

Lançado no último domingo (12) e executado ao longo desta semana, o servço de vacinação itinerante, em que uma equipe de imunização vai até os bairros aplicar as doses, será realizado na praça do Conjunto Beija-flor, neste sábado. O horário será das 17h às 21h.

Além disso, a vacinação também será disponbilizada em cinco pontos fixos. Uma deles será no Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves Rodrigues, localizado na rodovia BR-316, quilômetro 12, onde o serviço é oferecido em horário alternativo: das 18h às 6h do dia seguinte.

Além disso, das 8h às 14h, na USF Uribora (Rua Do Uriboca S/N. Bairro Uriboca); USF Celina Lameira (Rua São Francisco S/N. Bairro São Francisco); USF Santa Lúcia (Rua Alfredo Calado, Pass. 20 De Setembro Nº 08. Bairro Santa Lúcia); e USF Bela Vista (Rua São José S/N. Bairro Bela Vista). E das