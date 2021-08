Marituba faz repescagem de jovens entre 20 e 29 anos para vacinação contra a covid-19

A cidade Marituba realiza, neste sábado (14), uma repescagem de vacinação para a população com idade entre 20 e 29 anos, que perdeu a primeira chamada de imunização anti-covid. No sábado (14), a imunização ocorrerá em três pontos: na Igreja Universal da avenida Fernando Guilhon, 4318, no bairro Centro (das 8h às 12h e das 14h às 17h); na Igreja Universal da avenida Pirelli, R. Decouville, em frente ao Sítio das Mangueiras, no bairro Decouville (das 8h às 12h e 14h às 17h) e no Hospital Augusto Chaves, na Rodovia BR-316, quilômerto 12, no bairro Centro, das 18h do dia 14 às 6h do dia 15).

Ao longo desta sexta-feira (13), o município tambémj vacina os jovens de 18 anos completos e sem comorbidades com a 1ª dose anticovid. Este é o primeiro dia em que a cidade alcança a última idade do grupo adulto na campanha de vacinação contra o novo coronavírus.

Os pontos são: Igreja Quadrangular (R. Vinte e Um de Abril, 1118 – Bairro: Centro), das 8h às 12h e das 14h às 17h; a Escola Cora Tereza (Av. Boulevard das Águas – Viver Melhor), também das 8h às 12h e das 14h às 17h; e o Hospital Augusto Chaves (BR-316, Km 12 – Bairro: Centro), das 18h às 6h do dia seguinte.

Para vacinar, é necessário apresentar RG, CPF, cartão SUS, carteira de vacinação (se já tiver) e comprovante de residência de Marituba