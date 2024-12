Marituba celebra Círio do Menino Deus nesta quarta-feira (25.12), dia do Natal

Católicos de Marituba celebram, nesta quarta-feira, 25 de dezembro, dia de Natal, a 69ª edição do Círio do Menino Deus, em Marituba. A missa que antecede a procissão começou às 7h, na Paróquia São Marcos Evangelista, no bairro do Uriboca, e é presidida pelo arcebispo de Belém Dom Alberto Taveira. Em seguida, sairá a procissão para Paróquia Menino Deus, no bairro Boa Vista.

Às 18h, será realizada uma missa presidida pelo padre Cônego Jaime Pereira, na paróquia Menino Deus. Depois, uma programação cultural marcará o encerramento da festividade.

O arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, destacou a importância histórica e cultural da devoção ao Menino Deus no município, uma tradição que teve início com os trabalhadores da Estrada de Ferro e se intensificou em 1917, por meio das novenas em homenagem ao Menino Deus.

"Há 68 anos, a paróquia Menino Deus vem fortalecendo essa tradição, promovendo momentos de fé e devoção. E agora, isso está ainda mais evidente porque a celebração foi reconhecida como patrimônio cultural e imaterial do município pela Lei 497, de 1º de outubro de 2021", afirmou. Segundo ele, o reconhecimento mobilizou as paróquias da região Menino Deus, que passaram a integrar essa celebração, tornando-a um marco único para a comunidade e reforçando a importância da fé religiosa na vida do município.

Devotos



Para Raimunda de Oliveira, de 65 anos, a caminhada de fé é uma tradição que se entrelaça com sua história de vida. “A minha fé é tudo, porque é pelas palavras do Menino Jesus. Ele representa algo muito importante na minha vida e na minha família”, relata emocionada. Devota desde os primórdios do Filho do Menino Deus, ela descreve o momento como uma experiência de transformação espiritual: “É um privilégio caminhar com Ele, até na casa Dele. Graças a Deus, alcançamos as graças que pedimos com fé”. Como Raimunda, milhares de fiéis se reúnem anualmente em Marituba para vivenciar a força desse encontro de devoção e esperança.

