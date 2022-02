Marinha do Brasil intensifica ações de prevenção a acidentes de navegação em Cametá

A Marinha do Brasil mobilizou mais de 30 militares, de 8 a 11 de fevereiro, para a campanha “Rios Seguros”, que contou com ações de inspeção naval e outras iniciativas em prol da segurança da navegação no município de Cametá, nordeste do Pará. Mais de 230 pessoas receberam instruções, por meio de palestras sobre práticas individuais e coletivas, que promovam a prevenção de acidentes, como o escalpelamento.

O balanço da Marinha apontou: doação de 155 coletes salva-vidas; instalação de 83 coberturas de eixo de motores em pequenas embarcações da região; distribuição de 50 toucas para mulheres e crianças prenderem os cabelos; e entrega de panfletos e cartazes educativos em portos, feiras e locais com maior fluxo de circulação de pessoas.

Além disso, foram realizados serviços de regularização de documentação das embarcações e de condutores, como segunda via da carteira marítima, transferência de jurisdição da caderneta de inscrição e registro, inscrição de embarcação, renovação de título de embarcação e transferência de propriedade de embarcação.

Combatendo acidentes de navegação

Segundo a Marinha, o objetivo da campanha é combater os acidentes da navegação, estimulando a edificação da mentalidade fluvial junto a comunidades ribeirinhas, por meio de iniciativas voltadas para a segurança da navegação, prevenção da poluição, a salvaguarda da vida humana, de seus tripulantes, passageiros e cargas.

Quem fez parte da mobilização?

As ações foram promovidas pela Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR), com apoio da Secretaria Municipal de Educação e Prefeitura Municipal de Cametá; da Secretaria de Saúde do Estado do Pará; da Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda; do Conselho Regional de Psicologia; e da Organização não Governamental Amigos Voluntários do Pará.

Para esta comissão, foram empregados o Aviso Auxiliar Breves do Comando do Grupamento de Patrulha Naval do Norte e a Agência Escola Flutuante Ajuri II da CPAOR.