Marinha do Brasil inicia operação para reforçar fiscalização de embarcações no Pará

A Marinha do Brasil iniciou nesta segunda-feira, 16, a Operação “Navegue Seguro” em diversas regiões do estado do Pará, com o objetivo de reforçar a fiscalização de embarcações de esporte e recreio, como lanchas, iates e motos aquáticas. A iniciativa acontecerá em dois períodos: de 16 a 27 de dezembro de 2024 e de 13 a 25 de janeiro de 2025. A ação busca garantir o cumprimento das normas de segurança na navegação e prevenir a poluição ambiental.

As equipes da Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (Cpaor) estarão presentes em municípios estratégicos, como Marabá, São João do Araguaia, Redenção, Conceição do Araguaia, Santana do Araguaia, Salinópolis e Belém. Na capital, a operação inclui localidades como o Distrito de Icoaraci, a Ilha de Mosqueiro, o Terminal Hidroviário, a Avenida Bernardo Sayão e o Porto Foca.

Durante as abordagens, os inspetores irão verificar itens fundamentais para a segurança e regularidade das embarcações. Entre os pontos avaliados estão as habilitações dos condutores, o estado de conservação dos equipamentos de segurança, como coletes salva-vidas, boias e extintores, além do limite de passageiros, documentos e condições de navegabilidade.

Para situações de emergência ou denúncias relacionadas à segurança da navegação, à vida humana no mar e em vias fluviais, ou à poluição ambiental, a Marinha disponibiliza os números de contato do Disque Emergências Marítimas e Fluviais (185) e da Cpaor: (91) 3218-3950 ou (91) 98134-3000, este último com suporte via aplicativo de mensagens.

A Operação “Navegue Seguro” é mais uma medida para reforçar a segurança no tráfego aquaviário e proteger o meio ambiente durante os períodos de maior movimentação nas águas da região.