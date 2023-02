Marinha detalha dicas para navegação segura durante maré alta em Belém

Um alerta feito pela Marinha do Brasil na última quarta-feira (15) chamou atenção sobre os dias e horários de picos de maré alta em Belém, junto com outras localidades paraenses. Para isso, o capitão-tenente Adilson de Oliveira Toledo, chefe de Operações do Centro de Hidrografia e Navegação do Norte, conversou com a redação integrada de O Liberal na tarde desta quinta-feira (16), no Comando do 4º Distrito Naval, bairro da Cidade Velha, detalhou dicas que os navegantes devem ter ao viajarem durante este período de maré alta, para que acidentes não ocorram.

VEJA MAIS

Segundo Adilson, as pessoas que forem navegar durante este e o próximo mês, precisam realizar planejamentos e estejam atentos aos locais percorridos. Ele também aproveitou para explicar como ocorre a maré alta no próximo mês e ressaltar a importância de consultar informações no site da Marinha, antes de viajar.

“Recomendamos que o navegante se planeje. Antes dele demandar algum porto ou canal de navegação, é preciso que tenha feito o planejamento da viagem. O Centro de Hidrografia da Marinha contém publicações para que a pessoa possa se programar e verificar a região que irá. No site, é disponibilizado os roteiros, tábuas das marés, além dos limites de velocidade que as embarcações devem ter. Por isso a importância de se programar e evitar que não ocorra nenhum acidente. É preciso ter cuidado extra nesse período de março.

Estamos passando pelo equinócio, que é a mudança de estação do ano do verão para o outono. Nesse período, devido a configuração do sol e a da lua, o sol está passando pelo Equador, da região de Belém, por isso as marés serão mais pronunciadas. Essa situação também ocorre nas baixas marés”, relatou o capitão-tenente.

No site oficial da Marinha, é disponibilizado as tábuas da marés de seis locais no Estado, incluindo a Ilha de Mosqueiro, o porto de Belém e o atracadouro de Breves, durante os 12 meses do ano.

Confira a tabela de marés do Porto de Belém:

20/02: 11h41 - 3.4 e 23h54 - 3.6 (alerta de risco alto durante a tarde e a noite);

21/02: 12h28 - 3.4 (alerta de risco alto durante a noite);

22/02: 00h36 - 3.6 e 13h15 - 3.4 (alerta de risco alto durante a noite e a tarde);

23/02: 01h23 - 3.6 e 13h39 - 3.4 (alerta de risco alto durante a noite e a tarde);

24/02: 02h11 - 3.5 (alerta de risco alto durante a noite);

19/03: 22h02 - 3.4 (alerta de risco alto durante a noite);

20/03: 22h53 - 3.5 (alerta de risco alto durante a noite);

21/03: 11h24 - 3.5 e 23h36 - 3.6 (alerta de risco alto durante a manha e a noite);

22/03: 12h08 - 3.5 (alerta de risco alto durante a tarde);

23/03: 00h23 - 3.6 e 12h36 - 3.5 (alerta de risco alto durante a noite e a tarde);

24/03: 01h11 - 3.6 e 13h15 - 3.5 (alerta de risco alto durante a noite e a tarde);

25/03: 01h47 - 3.4 (alerta de risco alto durante a noite);

18/04: 10h13 - 3.4 e 22h32 - 3.5 (alerta de risco alto durante o dia e a noite);

19/04: 10h53 - 3.4 e 23h23 - 3.5 (alerta de risco alto durante o dia e a noite);

20/04: 11h28 - 3.5 (alerta de risco alto durante o dia);

21/04: 00h09 - 3.5 e 12h09 - 3.5 (alerta de risco alto durante a noite e o dia);

22/04: 00h45 - 3.4 e 12h45 - 3.4 (alerta de risco alto durante a noite e o dia).