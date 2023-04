Marabá terá residencial com 352 apartamentos para policiais militares

Um novo empreendimento habitacional de apartamentos de cerca de 50 m³ foi lançado nesta quarta-feira (12), em Marabá, no sudeste do Estado. Batizado de Boulevard Tocantins, o residencial é mais uma etapa da política habitacional promovida pelo governo do Pará com foco nos policiais militares. A iniciativa veio por meio do Fundo de Assistência Social da PM (FASPM) e conta com o apoio do Banpará, que oferece linhas de crédito com condições especiais para o financiamento dos imóveis. “Essa é uma parceria importante, pois torna mais atrativas as condições oferecidas aos nossos servidores do que em qualquer outro empreendimento”, ressaltou o Coronel Moisés da Conceição, diretor geral do FASPM.

Depois de pronto, o Boulevard Tocantins terá um total de 352 unidades habitacionais, distribuídas em 22 torres, com 16 apartamentos cada. Todos terão dois quartos, mas serão diferenciados nos detalhes. “Em um deles tem sacada na suíte, no outro, que é o padrão do andar térreo, serão priorizadas pessoas com necessidades especiais... apartamentos adaptados para pessoas com mobilidade reduzida, que é uma demanda que não foi esquecida nesse projeto”, explica Danilo Jorge, engenheiro civil da Soteare, empresa responsável pela obra.

De acordo com o cronograma do projeto, a previsão é de que a primeira etapa seja entregue já em junho de 2024. Nessa fase, serão inauguradas 11 torres, além de área de lazer, churrasqueira, salão de festas, piscinas adulto e infantil, playground, além da estação de tratamento de esgoto e captação de água próprias. A área onde está sendo construído o residencial, fica na Rua Goiás, no Bairro Jardim União.

A primeira torre está entrando na fase de acabamento e, para a subtenente Rosana Dias, já dá uma prévia de como será viver por aqui. “Eu estou muito animada. Para nós, é a realização de um sonho. Porque para se comprar uma casa, qualquer pessoa enfrenta muita burocracia, paga preços muito altos. Então esse condomínio chegou para atender a uma demanda muito antiga dos que estão na corporação. Que é morar bem, pagando um imóvel com as facilidades que nós precisamos”, disse a policial militar que tem mais de 30 anos de serviço.