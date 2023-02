Marinha do Brasil alerta para dias e horários dos picos das marés em Belém; confira a tabela

A Marinha do Brasil alertou nesta quarta-feira (15) para os dias e horários de picos das marés em Belém (PA) entre os meses de fevereiro a abril. Nos dias 22 e 23 de fevereiro, e no período de 21 a 24 de março, a maré atingirá 3,6 metros – a média local é de 1,81. A Marinha destacou que navegantes, comunidades pesqueiras e esportistas devem consultar a evolução das condições climáticas e adotar cautela.

As informações constam na Tábua de Marés do Porto de Belém, publicada anualmente pelo Centro de Hidrografia da Marinha.

Localizado na Baía do Guajará, distante 120 quilômetros do Oceano Atlântico, o Porto de Belém sofre influência direta das marés, que são os movimentos de fluxo e refluxo das águas dos mares provocados pela atração que a Lua e, secundariamente, o Sol, exercem sobre os oceanos, conforme explicou a Marinha.

As maiores projeções de marés são registradas nos dias em que a Lua estará na fase nova, quando Lua, Sol e Terra estão alinhados e as águas são atraídas pelas massas lunar e solar. As marés mais altas são registradas em março, devido à passagem do Sol pelo plano do equador terrestre.

Região do Salgado

No fundeadouro de Salinópolis, cujo nível médio é de 2,75, a estimativa é de que a maré atinja 5,3 metros, em 22 de fevereiro. Entre 20 e 24 de março, os níveis na preamar serão superiores a 5 metros, atingindo o nível máximo em 2023 (5,4 metros) no dia 22 de março.

Na Ilha dos Guarás, localizada na foz do Rio Pará, em Curuçá, nordeste do estado, a média anual das marés é de 2,74. Entre 20 e 23 de fevereiro, a preamar superará os 5 metros, atingindo o nível máximo do ano (5,6 metros) no dia 21. Entre 20 e 24 de março, a preamar também deve superar os 5 metros.

Confira a tabela de marés do Porto de Belém:

20/02: 11h41 - 3.4 e 23h54 - 3.6 (alerta de risco alto durante a tarde e a noite);

21/02: 12h28 - 3.4 (alerta de risco alto durante a noite);

22/02: 00h36 - 3.6 e 13h15 - 3.4 (alerta de risco alto durante a noite e a tarde);

23/02: 01h23 - 3.6 e 13h39 - 3.4 (alerta de risco alto durante a noite e a tarde);

24/02: 02h11 - 3.5 (alerta de risco alto durante a noite);

19/03: 22h02 - 3.4 (alerta de risco alto durante a noite);

20/03: 22h53 - 3.5 (alerta de risco alto durante a noite);

21/03: 11h24 - 3.5 e 23h36 - 3.6 (alerta de risco alto durante a manha e a noite);

22/03: 12h08 - 3.5 (alerta de risco alto durante a tarde);

23/03: 00h23 - 3.6 e 12h36 - 3.5 (alerta de risco alto durante a noite e a tarde);

24/03: 01h11 - 3.6 e 13h15 - 3.5 (alerta de risco alto durante a noite e a tarde);

25/03: 01h47 - 3.4 (alerta de risco alto durante a noite);

18/04: 10h13 - 3.4 e 22h32 - 3.5 (alerta de risco alto durante o dia e a noite);

19/04: 10h53 - 3.4 e 23h23 - 3.5 (alerta de risco alto durante o dia e a noite);

20/04: 11h28 - 3.5 (alerta de risco alto durante o dia);

21/04: 00h09 - 3.5 e 12h09 - 3.5 (alerta de risco alto durante a noite e o dia);

22/04: 00h45 - 3.4 e 12h45 - 3.4 (alerta de risco alto durante a noite e o dia).

Fonte: Tábua de Marés do Porto de Belém (Centro de Hidrografia da Marinha)