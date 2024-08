Marapanim celebra o 120º Círio de Nossa Senhora das Vitórias neste domingo (11)

Este domingo (11), Dia dos Pais, é marcado no município de Marapanim, no nordeste do Pará, microrregião do Salgado com a celebração do 120º Círio de Nossa Senhora das Vitórias, em que fiéis conduziram a imagem da santa padroeira pelas ruas da cidade a 140 quilômetros de Belém. O Círio 2024 tem como tema “Auxiliai-nos, Maria, a adorar na comunidade”, e sua a programação litúrgica e cultural se estenderá até o próximo domingo, dia 18.

A festa religiosa começou com a celebração da Santa Missa, presidida pelo pároco, padre Stanislau Pereira. Em seguida, foi realizada a romaria dos fiéis que terminou com a chegada da imagem da santa na berlinda à Igreja Matriz, onde foi realizada nova celebração litúrgica. A missa da chegada foi presidida pelo bispo diocesano de Castanhal, dom Carlos Verzeletti.

A festividade conta com novenas, missas, apresentações culturais, vendas de comidas típicas e artigos religiosos, além do novenário de preparação pelas cerca de 70 comunidades que integram a Paróquia de Nossa Senhora das Vitórias, uma das maiores da Diocese de Castanhal.

Emoção

Na noite da última sexta-feira (9), a Imagem Peregrina foi levada na berlinda até a Vila Balneária de Marudanópolis, a 160 quilômetros de Belém, onde pernoitou. Pela manhã de sábado (10), uma nova celebração iniciou a programação e a santa foi levada a outros compromissos, com Círio Fluvial e a Trasladação à noite.

Segundo o padre Stanislau Pereira, "a festa da padroeira é um momento de chamar o povo de Deus para a evangelização e para o verdadeiro sentido da Igreja que é Nosso Senhor Jesus Cristo no seu Corpo Eucarístico".

Tradição na microrregião atlântica, o Círio de Nossa Senhora das Vitórias atrai multidão de romeiros que se deslocam de várias regiões do Estado, inclusive, de Belém, para participar. Pela região de Marapanim, caminhou monsenhor Edmundo Saint’Clair Igreja, que tem processo de canonização junto à Santa Sé, em Roma, para ser o primeiro santo paraense.

Considerado o “Apóstolo do Salgado”, o então padre Edmundo Igreja foi pároco por longos anos em Marapanim e é relembrado por todos os fiéis, especialmente nesta época em que a padroeira é homenageada como Mãe de Jesus Cristo, pelo qual viveu até o ver pregado em uma cruz.