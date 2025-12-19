Capa Jornal Amazônia
Marajó: Salvaterra e Soure recebem mutirão de saúde em comunidades quilombolas no domingo (22/12)

Segundo o Ministério da Saúde, serão realizadas 2 mil consultas e exames diagnósticos em diversas áreas, como cardiologia, ginecologia, pediatria e psiquiatria, além de 1,5 mil procedimentos odontológicos

Saul Anjos
fonte

A imagem em destaque mostra uma criança recebendo atendimento médico. (Foto: Divulgação | Ministério da Saúde)

Os municípios de Salvaterra e Soure, no arquipélago do Marajó, recebem no próximo domingo (22/12) um mutirão de saúde para atender 13 comunidades quilombolas nas regiões. Segundo o Ministério da Saúde, serão realizadas 2 mil consultas e exames diagnósticos em diversas áreas, como cardiologia, ginecologia, pediatria e psiquiatria, além de 1,5 mil procedimentos odontológicos.

A ação, que faz parte do programa Agora Tem Especialistas, tem o objetivo de reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias no SUS e faz parte de uma parceria com a AgSUS e a Faculdade de Medicina da USP (FMUSP), por meio do projeto de extensão acadêmica Bandeira Científica. Com foco nas comunidades quilombolas da região, a iniciativa leva para esse território, pela primeira vez, uma equipe formada por cerca de 220 profissionais de saúde, professores e estudantes universitários.

“Essa ação importantíssima do Ministério da Saúde, por meio da AgSUS e em parceria com a USP, integra o Agora Tem Especialistas, que visa a mobilização máxima do sistema de saúde para ampliar acesso e reduzir tempo de espera e também levar aonde nunca chegou antes o atendimento especializado, direto para o povo brasileiro. Estamos cumprindo esse objetivo que foi determinado pelo presidente Lula e é a obsessão do ministro da Saúde”, pontua o diretor do Agora Tem Especialistas, Rodrigo Oliveira. 

A iniciativa também viabiliza processos formativos para garantir atendimento humanizado e especializado de profissionais de saúde comprometidos com o SUS e com o respeito aos territórios, como destaca Edson Oliveira, gestor executivo da Unidade de Saúde Indígena da AgSUS.

“É muito importante trazer estudantes para o chão da aldeia, para o território, para a Ilha do Marajó e para outros lugares que mostram o Brasil como ele realmente é. Essas vivências plantam a semente de uma formação mais consciente, preparando profissionais que entendam as realidades do país e atuem com respeito aos territórios”, afirma Edson.

Saúde, palestras e atividades culturais fazem parte do mutirão 

Em parceria com prefeituras locais, o mutirão transformará escolas e outros espaços públicos em postos de saúde adaptados, com o objetivo de realizar mais de 2 mil atendimentos médicos em 15 especialidades, incluindo cardiologia, dermatologia, ginecologia, oftalmologia, pediatria e psiquiatria, além de atendimentos com nutricionistas. 

Na área odontológica, a meta é contemplar 1,5 mil crianças, com escovação supervisionada e atendimentos de saúde bucal. A expectativa é realizar ainda 200 ultrassonografias e distribuir 200 óculos à população local.  

Além dos atendimentos individuais, a expedição promove atividades de conscientização em saúde com idosos, adolescentes e portadores de doenças crônicas, bem como ações da faculdade de Engenharia Ambiental focadas em saneamento básico, um pilar fundamental para a saúde coletiva. A programação também inclui quatro oficinas culturais, de carimbó, artesanato e cerâmica, além de rodas de escuta, integrando a arte e o acolhimento às práticas de cuidado na saúde. 

Agora Tem Especialistas  

Criado para reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias, o programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, consolidou-se, desde maio de 2025, como a principal ação do Governo Federal para ampliar e qualificar o acesso à atenção especializada com o objetivo de reduzir o tempo de espera por atendimento no SUS. 

Além de parceria com a rede privada de saúde para aumentar a oferta de atendimentos, outras iniciativas do programa em andamento são os mutirões — incluindo o maior da história do SUS, com 61 mil procedimentos, realizado no último fim de semana —, carretas de saúde da mulher, oftalmológicas e de exames de imagem, que já oferecem atendimento em todos os estados; a ampliação dos horários de funcionamento dos serviços de saúde; o provimento e a formação de mais médicos especialistas; entre outros.

