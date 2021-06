Marajó recebe informações e serviços dos canais Disque 100 e Ligue 180

O 5º ciclo de visitas do projeto-piloto Ouvidoria Itinerante a municípios da Ilha do Marajó teve início na última semana. Nesta etapa, prevista para acontecer até o dia 18 de junho, a ação contempla dez municípios da região. Além dos serviços usuais dos canais de denúncias Disque 100 e Ligue 180, uma equipe do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMDFH) faz um trabalho de conscientização da população e articulação com toda a rede de proteção de direitos humanos.

A ação é uma parceria da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH) com a Caixa Econômica Federal, que disponibilizou uma sala na agência-barco que atende às diversas localidades do arquipélago. No cronograma deste mês, serão visitados Soure, Limoeiro do Ajuru, São Sebastião de Boa Vista, Bagre, Breves, Anajás, Afuá, Portel, Melgaço e Ponta de Pedras.

Para o ouvidor Fernando César Ferreira, essa atuação fortalece o enfrentamento às diferentes formas de violência de maneira global. "Estamos chegando em locais que antes tinham pouco ou nenhum acesso a esses serviços. Dessa forma, conseguimos identificar onde estão acontecendo as violações e planejar estratégias para combatê-las efetivamente. Outra frente de atuação fundamental é o trabalho com as autoridades que fazem parte da rede de proteção, levando informação e tirando dúvidas ", afirmou.

O Disque 100 e o Ligue 180 são os serviços gratuitos para denúncias de violações de direitos humanos e de violência contra a mulher, oferecidos pelo ministério por meio da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos (ONDH). Qualquer cidadão pode denunciar pelos canais, que funcionam 24h por dia, incluindo sábados, domingos e feriados. Além de cadastrar e encaminhar os casos aos órgãos competentes, a ONDH recebe reclamações, sugestões ou elogios sobre o funcionamento dos serviços de atendimento.

Entre os grupos atendidos pelo Disque 100, estão crianças e adolescentes, pessoas idosas, pessoas com deficiência, população em situação de rua entre outras. O canal também está disponível para denúncias de casos que envolvam discriminação étnica ou racial e violência contra ciganos, quilombolas, indígenas e outras comunidades tradicionais.

Já o Ligue 180 é um canal específico de atendimento para mulheres. Além de denúncias de violência, como a doméstica e familiar, o serviço compartilha informações, recebe reclamações sobre a rede de atendimento e acolhimento à mulher em situação de violência e orienta as mulheres sobre seus direitos e sobre a legislação vigente.