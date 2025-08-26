Marabá recebe serviços de saúde, lazer e cidadania em nova edição do 'Por Todas Elas'

A região sudeste do Pará recebeu, nesta terça-feira (26), mais uma grande ação de saúde, lazer e cidadania por meio do programa ‘Por Todas Elas’. A programação foi realizada na Usina da Paz do município e reuniu grande público, atendido com serviços gratuitos.

Ao longo da manhã, centenas de pessoas foram beneficiadas com a oferta de serviços disponibilizados por órgãos e secretarias estaduais públicas e parceiros. Nos últimos quatro dias, está foi a terceira grande ação realizada na região sudeste do Pará pelo ‘Por Todas Elas’, no último final de semana, o programa beneficiou moradores do município de Parauapebas, na mesma região.

O governador Helder Barbalho acompanhou a ação em Marabá. “Este é um momento importante de cuidar das mulheres e das famílias. Este programa, coordenado pela vice-governadora Hana, permite com que nós possamos estar aqui com diversos atendimentos para cuidar da saúde, da cidadania, do embelezamento e da autoestima de nossas mulheres e das famílias. Essa é a intenção do Governo do Estado, se preocupar com o que há de mais importante, que são as pessoas”, afirmou ele.

A vice-governadora Hana Ghassan, coordenadora e idealizadora do programa estadual de proteção e valorização das mulheres, afirmou que o objetivo das ações é fortalecer o protagonismo do público feminino na sociedade. “Em cada canto desse Estado, onde tiver uma mulher, o ‘Por Todas Elas’ vai estar. Trazemos atendimentos para as nossas mulheres, para junto delas, para que elas possam se sentir protegidas, cuidadas e acolhidas. Esse é o objetivo desse programa.”, destacou.

Benefícios para a população - Ao todo, mais de 30 serviços foram disponibilizados na ação, como emissão de documentos, atendimentos médicos e odontológicos, exames de mamografia e ultrassonografia, exames oftalmológicos e escolhas de armação para a produção de óculos de grau, testes rápidos para a detecção de doenças, vacinação, orientações de saúde para mulheres e encaminhamentos para exames e consultas especializadas, cadastro para emissão da carteira de identificação de pessoas com transtorno do espectro autista (Ciptea), serviços de estética, atrações culturais, sorteios de prêmios, atividades recreativas para crianças, atendimentos da Coordenação Estadual da Pessoa com Deficiência (Ceped) e Defensoria Pública do Estado, atendimentos de saúde para pets, entre outros serviços.

A aposentada Maria de Jesus, moradora da zona rural de Marabá, compareceu com a família para atendimentos de saúde. “Hoje eu estou aproveitando para fazer exames de vista e também a troca dos meus óculos. É algo que eu estava precisando, pois os meus já estão vencidos há um bom tempo e eu preciso muito deles para ler e fazer outras atividades. Achei esta ação muito importante. Tudo foi organizado e eu estou gostando.”, disse Maria.

O governador Helder Barbalho acompanhou a ação em Marabá. (Foto: Pedro Guerreiro / Ag. Pará)

O público feminino participante da ação também teve a oportunidade de contar, mais uma vez, com os atendimentos oferecidos pelas Carretas da Mulher, estruturas móveis equipadas para exames e consultas especializadas, incluindo atendimento em mastologia e ultrassonografia — com laudo entregue na hora —, além de procedimentos para mama, tireoide, axila, abdome total, vias urinárias e transvaginal. Também são oferecidas mamografias e exame preventivo do câncer do colo do útero (PCCU).

A moradora Alane Soares compareceu em busca de atendimentos ginecológicos e enfatizou a importância do cuidado com a saúde das mulheres. “Hoje eu vim buscar atendimento ginecológico. É importante que todas as mulheres façam esse acompanhamento.. Esse é um programa maravilhoso. O Governo está de parabéns. Uma ação que deveria ter sempre, para incentivar ainda mais as mulheres a terem esse cuidado pessoal com a saúde”.

Por Todas Elas - Criado em 2024, a iniciativa do Governo do Pará visa garantir serviços essenciais, além de fomentar os debates sobre a importância da participação feminina na política como protagonistas na construção de direitos. O programa percorre municípios de todas as regiões do Estado, levando orientações e serviços de saúde, lazer e cidadania para as mulheres paraenses, já tendo garantido, desde sua criação, mais de 150 mil atendimentos.

“É uma alegria imensa trazer o programa Por Todas Elas para Marabá. Nosso objetivo é fortalecer cada vez mais a rede de apoio às mulheres, garantindo acesso a serviços de cidadania, saúde e proteção. Cada edição do programa é uma oportunidade de escuta, acolhimento e de reforçar a presença do Estado próximo das mulheres e suas famílias, com serviços e atendimentos fundamentais.” destacou a secretária de Estado de Articulação da Cidadania, Elieth Braga.

Serviço

Em breve, mais edições do programa 'Por Todas Elas' serão realizadas. Acompanhe os cronogramas de ações por meio do Instagram oficial da Secretaria de Articulação da Cidadania: @seac.pa.