Governo do Pará atinge 25 mil certificações pelo Programa 'Capacita COP30'

O Governo do Pará alcançou a marca de 25 mil certificações pelo Programa “Capacita COP30”, iniciativa que oferece cursos gratuitos em áreas diretamente ligadas à realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em Belém. A política pública consolidou-se como referência em qualificação profissional, ampliando oportunidades, valorizando mão de obra local e fortalecendo setores estratégicos como turismo, gastronomia, infraestrutura e segurança.

O 11° ciclo do programa foi iniciado em agosto, com a abertura de 690 novas vagas distribuídas em 23 turmas. Desenvolvida pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), a iniciativa amplia as oportunidades de capacitação e já beneficia milhares de pessoas em diferentes municípios do Pará.

O maître Jorge Castro, de 60 anos, é um dos participantes do curso de Hotelaria e Meios de Hospedagem. “Na minha carreira profissional é muito importante estar atualizado sobre as tendências do mercado e adquirir novos conhecimentos, para oferecer sempre um atendimento de excelência. Esse é um curso muito bom, que nos incentiva a oferecer um serviço personalizado de alta qualidade na COP30, e aprimorar esse conhecimento para o dia a dia de trabalho”, ressalta.

Legado

Segundo o titular da Sectet, Victor Dias, as qualificações fortalecem o legado da COP30 ao preparar os paraenses para atuar no mercado de trabalho e atender às demandas geradas pela conferência da Organização das Nações Unidas (ONU), que será realizada em novembro deste ano. “O ‘Capacita’ não é apenas uma ação estratégica para a COP30, mas um investimento duradouro na qualificação da nossa gente. A conferência é um marco importante, mas nosso compromisso vai além do evento. Queremos garantir que os paraenses estejam preparados para ocupar, com excelência, as vagas que surgem agora e, principalmente, as que permanecerão depois”, reforçou o secretário.

As capacitações no módulo on-line, em parceria com a Coca Cola, Cielo e Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest-Senat), continuam com as inscrições abertas. Mais informações sobre cursos e oportunidades estão disponíveis no site oficial do programa, em www.capacitacop30.pa.gov.br.

Oportunidade

Para conectar quem se qualificou às vagas abertas durante e após a COP30, o Governo do Pará mantém a ferramenta digital “Profissionais COP 30”, integrada ao programa. Nela, egressos do “Capacita COP30” podem cadastrar seus currículos e certificações e empresas dos setores de turismo, hotelaria, serviços e gastronomia podem acessar a base para localizar perfis e conduzir processos seletivos. O cadastro é gratuito e pode ser feito pelo site https://www.profissionaiscop30.pa.gov.br/.