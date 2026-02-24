Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Pará chevron right

Marabá recebe programa da Vale para tirar 500 mil da pobreza

Acordo inclui formação profissional em tecnologia para jovens do município e fortalece o programa Juntos Contra a Pobreza

O Liberal
fonte

Country Head da TCS Brasil, Bruno Rocha, CEO da Vale, Gustavo Pimenta, CEO Global da TCS, K. Krithivasan, e a Vice-Presidente de Sustentabilidade da Vale, Grazielle Parenti, em Nova Délhi, na Índia (Divulgação)

Jovens de Marabá, no sudeste do Pará, serão contemplados com programas de capacitação em tecnologia e inovação digital dentro de uma iniciativa que integra uma meta nacional: contribuir para retirar 500 mil pessoas da extrema pobreza no Brasil.

As ações fazem parte de um Memorando de Entendimentos (MOU) firmado na última semana entre a Vale e a Tata Consultancy Services (TCS), empresa global de serviços de tecnologia da informação, consultoria e soluções de negócios. O acordo estabelece uma parceria estratégica com três frentes de atuação voltadas ao enfrentamento da pobreza extrema e ao desenvolvimento social.

Capacitação em tecnologia e geração de emprego

Em Marabá, a TCS vai implementar, em parceria com a Fundação Vale, dois programas de formação profissional voltados a estudantes da rede pública.

Entre as iniciativas previstas estão:

  • GoIT: programa de capacitação em inovação digital e design thinking, com foco na criação de soluções tecnológicas para desafios sociais;
  • Aprendiz Tech: formação que combina aprendizado técnico e experiência prática em áreas como programação, segurança digital e Internet das Coisas (IoT), preparando jovens para o mercado de trabalho.

Os programas serão desenvolvidos em parceria com o Instituto Federal do Pará (IFPA) e com a Estação Conhecimento, iniciativa da Fundação Vale no município.

Além da capacitação profissional no Pará, o acordo prevê o fortalecimento do programa “Juntos Contra a Pobreza”, articulado pela Vale, que tem como meta apoiar a saída de 500 mil pessoas da extrema pobreza no país. Também estão previstas ações de intercâmbio de metodologias e tecnologias sociais entre Brasil e Índia.

Segundo o CEO da Vale, Gustavo Pimenta, Brasil e Índia reduziram significativamente seus índices de pobreza nas últimas décadas por meio do crescimento econômico e de programas sociais. Ele afirmou que a parceria com a TCS busca conectar experiências dos dois países e ampliar oportunidades para jovens em situação de vulnerabilidade social.

Bruno Rocha, Country Head da TCS no Brasil, declarou que a empresa oferecerá acesso a programas de capacitação em novas tecnologias semelhantes aos disponibilizados aos colaboradores da companhia em outros países, com o objetivo de ampliar oportunidades para jovens e contribuir com a transformação digital.

Programa já atende 60 mil pessoas no Maranhão e Pará

O “Juntos Contra a Pobreza” reúne empresas privadas, organizações do terceiro setor, academia e governos para atuar de forma conjunta no enfrentamento da extrema pobreza no Brasil.

A iniciativa já beneficia cerca de 60 mil pessoas, sendo 85% delas nos estados do Maranhão e do Pará. A metodologia aplicada é o Acompanhamento Familiar Multidimensional, que identifica privações em cinco dimensões:

  • renda;
  • educação;
  • saúde;
  • nutrição;
  • infraestrutura.

Com base nesse diagnóstico, são elaborados planos de ação personalizados junto às famílias atendidas.

A assinatura do acordo ocorreu durante o Fórum Empresarial de Líderes Brasil–Índia. A vice-presidente executiva de Sustentabilidade da Vale, Grazielle Parenti, afirmou que a aproximação entre empresas dos dois países pode ampliar a rede global de parceiros e acelerar o impacto social nos territórios atendidos.

Fundo filantrópico já mobilizou mais de R$ 30 milhões

Para fortalecer as ações, a Vale constituiu, em 2024, um Fundo Filantrópico, gerido no Brasil pelo Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social (IDIS), que já mobilizou mais de R$ 30 milhões.

Em 2025, em parceria com a Brazil Foundation, o fundo foi lançado também para o público internacional, em evento realizado na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), com o objetivo de ampliar a captação de recursos para iniciativas de enfrentamento à pobreza.

Pará
.
