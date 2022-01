Marabá: Nível do rio Tocantins baixa, mas Defesa Civil afirma que não é hora de voltar para casa

A Defesa Civil Municipal de Marabá informou, por meio de boletim liberado na última quinta-feira (20), que o nível do rio Tocantins baixou, atingindo a marca de 13 metros e 3 centímetros. A boa notícia, no entanto, não é indicativo para que as 4.296 famílias atingidas pela cheia no sudeste paraense retornem para suas casas.

Ainda segundo o órgão, é cedo para considerar que o Rio Tocantins permaneça estável, devido à possibilidade de repique, que é quando as águas voltam a subir. O risco é considerado devido às chuvas que estão sendo registradas nas cabeceiras dos rios Araguaia e Tocantins, entre os Estados do Mato Grosso, Goiás e Tocantins, maiores responsáveis pelo aumento do nível do rio no Pará.

De acordo com a coordenação da Defesa Civil, todos os trabalhos de assistência vão continuar às 668 pessoas abrigadas e às outras 2.030 que se encontram desalojadas. Oficialmente, já existem 21 abrigos oficiais construídos, bem como o serviço de mudanças, que conta com 20 caminhões, sendo alguns do Exército, 2 caminhões dos Bombeiros e 6 embarcações para atender às famílias que ainda não conseguiram sair do local.

Vale ressaltar que algumas famílias resistem em abandonar as residências, na esperança de que a enchente não atinja o andar de cima, ou no caso de locais mais altos, que água não entre dentro de casa.

Ações de assistência seguem até domingo (23/01)

As famílias que precisam acessar os benefícios pelo município, tais como, entrega de cestas básicas, atendimento de saúde, dentre outros, devem realizar o cadastro junto à Defesa Civil. Estes serviços, além da emissão de documentos, estão disponíveis até o dia 23, no horário de 8h às 14h, em dois locais: Escola Estadual Plínio Pinheiro e Centro Regional de Governo do Sudeste do Pará. Quanto ao salário pago pelo Governo do Estado, os cadastros têm sido feitos no Centro de Convenções.

Em função da cheia antecipada dos rios Tocantins e Itacaiúnas, provocando a maior cheia em 20 anos, a Prefeitura de Marabá construiu em tempo recorde 13 abrigos oficiais, o que foi ampliado para 21 abrigos oficiais. Só nesta quinta-feira (20), foram realizadas 199 mudanças de famílias atingidas pelas cheias. Para esta sexta-feira (21) estão previstas mais 298 mudanças.

A Defesa Civil Municipal, em parceria com a Secretaria de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários (SEAPAC), continua realizando o cadastro das famílias e a entrega de cestas básicas.

Saiba como ajudar as famílias desabrigadas

Quem desejar ajudar as famílias com doações, os pontos oficiais da Prefeitura para arrecadação são a sede da Secretaria de Assistência Social, Proteção e Assuntos Comunitários (Seaspac), que fica na Travessa da Fonte, bairro Amapá, Marabá – em frente ao CAP e ao lado do Ministério Público Estadual, e na sede da Defesa Civil Municipal, que está em novo endereço, na Rua 7 de Junho, nº 1020, Marabá Pioneira.

A arrecadação é das 8h às 16h. Os itens prioritários são alimentos não-perecíveis, itens de higiene pessoal, roupas e artigos de cama, mesa e banho.