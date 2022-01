Corpo de Bombeiros e voluntários ajudam no resgate de animais deixados nas enchentes de Marabá

Com as enchentes do rio Tocantins, em Marabá, no sudeste paraense, muitos animais, como cães e gatos, foram abandonados ou se perderam de seus tutores. Uma ação articulada pelo projeto "Resgatando e doando com amor" e Corpo de Bombeiros de Marabá resgata e alimenta os animais, depois os encaminha para abrigos e lares provisórios.

Na última terça-feira (17), a força-tarefa esteve na avenida Pará, no bairro Santa Rosa, na Marabá Velha, uma das áreas atingidas pelas cheias. "Com o aumento de nível do rios, não só as famílias são atingidas, os animais sofrem muito com isso. A maioria dos animais são abandonados e estamos aqui para dar apoio na ação de resgate e alimentação dos animais", explicou o soldado Weverson Silva, do Corpo de Bombeiros de Marabá, que esteve na ação.

Na avenida Pará, a força-tarefa encontrou muitos animais nos telhados das casas - alguns deles estavam assustados e desnutridos. Quando a equipe não consegue resgatar o animal, deixa ração para alimentá-lo. Para conseguir realizar o trabalho, o projeto conta com ajuda de voluntários, que são mobilizados por meio das redes sociais. "Esse é o primeiro ano dessa trabalho, pois estamos em uma situação crítica. A água nunca havia chegado a essa altura em 20 anos, e tivemos muitos pedidos de resgate e tivemos que tomar a frente. Nós já conseguimos pegar 30 gatos e contamos com o apoio do Corpo de Bombeiros para isso", contou Cíntia Piedade, coordenadora do projeto.

O Corpo de Bombeiros do Pará orienta aos tutores para que, no caso de enchentes, procurarem um lugar seguro para minimizar a ansiedade dos animais, levá-los com a família para abrigos ou casas de parentes. O animal deve ser impedido de beber água parada ou consumir alimentos estragados. Os tutores também precisam ter cuidado para não chegarem perto de tomadas elétricas ou fontes de energia.