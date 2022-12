Marabá: árvore gigante encanta moradores e visitantes com iluminação de natal

O auxiliar de serviços gerais Raimundo Lima passava de bicicleta pela Rodovia BR-230, a Transamazônica, quando se deparou com uma árvore de Natal gigante bem no meio do canteiro. Foi impossível não parar. “Foi uma surpresa boa. Estou encantado. É uma árvore muito bonita e eu gosto muito dessa época que nos aproxima do milagre de Jesus”, afirma o ciclista. Seu filho, o pequeno Cleudimar, de apenas 12 anos, tratou de saltar da garupa para fazer um registro das milhares de luzes. “Eu que falei para gente parar e fazer a foto. É bonito né? Pedi para ele para gente vir mais perto para ver”, comenta o garoto.

A árvore de mais de 30 metros de altura e 10,5 metros de diâmetro surge por mais um ano como um ponto turístico sazonal da cidade. Montada pela prefeitura, a estrutura é iluminada por mais de 4 mil metros de mangueiras de led, que trocam de cor, formam bolas e estrelas coloridas e dão o tom ao Natal das centenas de pessoas que, diariamente, param para fazer suas selfies. Ao todo, a árvore sustenta cerca de 170 mil lâmpadas que chamam atenção de quem transita entre a Nova Marabá, a Marabá Pioneira e a Cidade Nova, os três principais núcleos da cidade.

De passagem pelo local onde normalmente faz caminhada no sentido Marabá Pioneira com as amigas, a autônoma Íris Azevedo ficou surpresa ao ver as lâmpadas acesas. “Sempre caminhamos as três juntas. Hoje vimos a árvore e demos uma paradinha para apreciar. As caminhadas ficarão com um clima diferente agora pelos próximos dias”, comenta.

Já na Praça São Francisco, localizada no núcleo Cidade Nova, o tradicional Natal Encantado também é uma atração para famílias inteiras que aproveitam esta época para entrar no clima das festas de fim de ano. Esta é a 13ª edição da programação realizada pela comunidade católica da Paróquia São Francisco, com apoio financeiro via Lei Semear.

Ana Paula Rodrigues é autônoma e levou toda a família para acompanhar a missa celebrada na praça e levar para casa uma lembrança dessa decoração toda especial. “É um passeio excelente, a praça está bem iluminada, tudo enfeitado para essa data tão especial. E as crianças adoram, né? A gente já faz bastante fotos, depois de dois anos sem esse movimento, essa concentração de pessoas no Natal, a gente veio aproveitar um pouco”, conta Ana Paula.

Já o motorista Jader Santos passava pela praça de carro quando o filho pediu para parar. “É tanta luz que chama atenção, né? Não dá para não ver e criança gosta muito dessa época do ano, Papai Noel, é tudo muito colorido. Realmente a decoração está linda e é bom ter de novo a praça iluminada. Dá uma sensação de que tudo voltou ao normal”, disse se referindo ao período mais perigoso da pandemia de covid-19.

Na programação cultural realizada no Natal Encantado, além da casinha do Papai Noel, atrativo mais procurado na Praça São Francisco, o público também conta com uma praça de alimentação com cardápio variado, estatuas vivas, um presépio gigante, além de missas e shows todas as noites no palco principal.

O público fica encantado com a decoração natalina (Divulgação/ Ascom/PMM)

Para o padre Jorge Guimarães, pároco Igreja São Francisco, o Natal Encantado é fruto da cooperação entre a comunidade e uma forma de chamar atenção para o verdadeiro sentido do Natal. “A minha alegria se expressa no próprio povo, não é? Porque sem o pessoal que é do apoio, que organiza, que prepara, que meses antes já se empenha na produção desse espetáculo, nada disso seria possível. É um intenso trabalho de planejamento até a montagem final e várias equipes envolvidas. É uma alegria ver tanto trabalho se concretizar nesse momento, nesse ambiente para toda a família marabaense”, comemora o religioso. “É importante para que a população lembre que o Natal é a preparação para a acolhida de Jesus Cristo. Estamos na terceira semana do advento, que é tempo de vigilância e espera pelo nascimento de Jesus. É muito bom poder proporcionar esse momento, inclusive para pessoas de outras denominações religiosas”, conclui.

Tania Gomes de Melo é membro da coordenação do evento e detalha que não tem descanso para o grupo empenhado na produção dessa festa. “Quando termina um Natal, a gente já começa a planejar o evento do ano seguinte e precisamos contar com o envolvimento de muita gente. Desde a montagem de uma árvore até quem serve um prato de comida, posso estimar cerca de 300 pessoas trabalhando no Natal Encantado”, analisa.

A programação nasceu em 2009 e iniciou em um formato bem mais compacto do que é atualmente. Na época, todo o material utilizado nas primeiras decorações era totalmente adquirido com doações da comunidade. Hoje, só na fachada da igreja, são mais de 4 mil lâmpadas de led. Em toda a decoração do Natal Encantado, a coordenação avalia que foram gastos recursos que somam mais de R$200 mil.

“Agora, a gente já acha que o espaço está ficando pequeno. Aos finais de semana, a gente recebe uma média de público que fica entre 8 mil a 10 mil pessoas. São famílias inteiras, que lotam a igreja, a praça, na área de alimentação, não tinha lugar para sentar e a fila na casinha do Papai Noel dava voltas. Isso é prova do sucesso dessa festa”, considera a coordenadora.