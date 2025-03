Mais Médicos: primeiro edital de 2025 terá 152 vagas imediatas para o Pará

Foi lançado nesta terça-feira, 18, o primeiro edital de 2025 para o programa Mais Médicos, que oferta 2.279 vagas para contratação de profissionais. Em todo o país, 1.296 municípios estão elegíveis para vagas de ocupação imediata, entre eles, 69 são no Pará. No total, o Pará tem 152 vagas imediatas previstas no edital. A divulgação dos resultados será dia 8 de abril.

Com as novas vagas, o país passará a ter 28 mil profissionais atuando no território brasileiro. No Pará, o número sairá dos 1.409 médicos em atuação em 2025, para 1.561 - um acréscimo de 10,7%. No estado, 142 dos 144 municípios fazem parte do programa. Os únicos que não contam com profissionais do Mais Médicos são Inhangapi e São Caetano de Odivelas.

Entre os 69 municípios paraenses com vagas imediatas, os que têm previsão de receber um número maior de médicos são Belém (15), Bragança e Breves, com 7 vagas cada um, e Altamira, Ipixuna do Pará e Itupiranga, com 5 vagas cada um. Os demais receberão entre 1 e 5 médicos.

"Sabemos que a presença desses médicos do Mais Médicos reforça muito essa equipe, como mostram várias evidências e estudos. Desde a criação do Mais Médicos, quando eu era ministro, diversas referências indicaram que a presença dos médicos do programa reduziu o encaminhamento para a atenção especializada, diminuiu os custos hospitalares e proporcionou um atendimento melhor às pessoas, mais perto de onde elas vivem. Portanto, é um salto bastante importante", comentou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Confirmação de vagas

Além dos municípios elegíveis para vagas imediatas, outros 3.475 poderão manifestar interesse e ter ampliação de profissionais em todo o país. De acordo com o Ministério da Saúde, a região da Amazônia Legal será contemplada com 473 vagas em 709 cidades.

Para aderir, gestores dos estados e municípios devem se inscrever por meio do sistema e-Gestor até o dia 24 de março, com resultado do edital previsto para 8 de abril. O novo edital do Ministério da Saúde também garante a promoção da igualdade étnico-racial. Estão previstas vagas afirmativas para médicos negros, quilombolas, indígenas e com deficiência.

Mais Médicos

O Mais Médicos é um programa de incentivo à formação de especialistas em Medicina de Família e Comunidade, ou seja, profissionais dedicados à atenção primária, a principal porta de. Os profissionais atuam nas equipes de Saúde da Família que fazem o atendimento e o acompanhamento mais perto da população e, quando necessário, encaminham para uma consulta com profissionais especializados. Mais de 66 milhões de brasileiros já receberam atendimento médico pelo programa.

Hoje, cerca de 26 mil profissionais estão em atividade em 4,5 mil cidades – o que representa 81% do Brasil. O número de profissionais do Mais Médicos atendendo a população dobrou em três anos: atualmente são 26 mil em atividade, enquanto em 2022 esse número era de 13,1 mil. Entre os municípios com médicos do programa, 1,8 mil cidades são de maior vulnerabilidade social. Em 2025, o programa alcançou o maior número de profissionais ativos em Distritos Sanitários Indígenas (DSEIs), com 591 médicos.

Municípios com vagas imediatas para o edital Mais Médicos 2025 no Pará

Abaetetuba - 4

Acará - 2

Afuá - 4

Água azul do norte - 1

Alenquer - 1

Almeirim - 3

Altamira - 5

Anajás - 3

Ananindeua - 2

Augusto Corrêa - 4

Aurora do Pará - 1

Aveiro - 1

Bagre - 4

Baião – 1

Bannach - 1

Belém - 15

Benevides - 1

Bom Jesus do Tocantins - 1

Braganca - 7

Breves - 7

Bujaru - 2

Cachoeira do Piriá - 1

Cachoeira do Arari - 2

Cametá - 4

Canaã dos Carajás - 1

Capitão Poço - 2

Colares - 1

Cumaru do Norte - 1

Curuá - 1

Dom Eliseu - 3

Goianésia do Pará - 1

Gurupá - 4

Ipixuna do Pará - 5

Irituia - 1

Itupiranga - 5

Mãe do Rio - 1

Marapanim - 1

Marituba - 1

Melgaco - 1

Mocajuba - 1

Mojuí dos Campos - 1

Nova Esperanca do Piriá - 1

Nova Ipixuna - 2

Nova Timboteua - 1

Novo Progresso - 1

Novo Repartimento - 1

Óbidos - 2

Oeiras do Pará - 1

Oriximiná - 4

Ourilandia do Norte - 1

Parauapebas - 2

Peixe-boi - 1

Piçarra - 1

Placas - 1

Ponta de Pedras - 4

Portel - 3

Porto de Moz - 2

Prainha - 1

Primavera - 1

Redenção - 1

Rurópolis - 1

Santa Barbara do Pará - 1

Santa Cruz do Arari - 1

Santa Maria das Barreiras - 1

Santa Maria do Pará - 1

Santarém - 2

Sao Félix do Xingu - 2

São João de Pirabas - 3

São Sebastião da Boa Vista - 1