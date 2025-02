Anjos do Resgate: ONG oferta atendimento médico de emergência acessível em Belém

Com uma frota de seis ambulâncias e um serviço aeromédico, a ONG Anjos do Resgate Paramédicos atua em Belém oferecendo atendimento particular de emergência em eventos como o Círio de Nazaré, de forma gratuita, além de outros eventos particulares na capital paraense. Hoje, a ONG conta com uma equipe de mais de 20 profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos, além de voluntários em ocasiões de ações especiais, como na Grande Romaria. E o diferencial: todo o suporte a preços acessíveis.

O presidente da ONG Anjo do Resgate Paramédico, Edson Machado, explica que a ideia de criar o serviço surgiu há aproximadamente onze anos, quando ele percebeu a baixa demanda de atendimento de emergência qualificado para pessoas na rua - como acidentes - ou até mesmo casos de acidentes domésticos. “O Anjos do Resgate Pará é a nossa ONG, que tem mais de oito mil pessoas inscritas, registradas e legalizadas. E temos a empresa Anjos do Resgate Paramédico, a qual mantém a nossa ONG funcionando”, detalha.

Sobre a equipe que presta atendimento nas mais diversas ocasiões, Edson explica que é um trabalho multiprofissional - com um efetivo que atende diversas cidades paraenses. “Temos desde o socorrista, que são os auxiliares técnicos ou auxiliares de faculdades com as quais nós temos parceria. Além dos técnicos de enfermagem, enfermeiros e os médicos, também que são responsáveis pela nossa empresa. Temos uma equipe com aproximadamente 24 pessoas, ao todo”.

“Atuamos tanto na área de atendimento pré-hospitalar quanto em transferências interestaduais e até mesmo dentro da cidade. E com transferências de idosos, de pessoas que vão para hemodiálise [nas unidades hospitalares]. Trabalhamos com o aeromédico e também com atendimentos homecare. E ainda atuamos nas empresas de eventos do estado, na área da saúde, levando nossos jovens, principalmente da ONG, que vão em parceria à empresa”, completa Edson.

A equipe também conta com profissionais para atendimentos imediatos. “Temos, ao todo, seis ambulâncias de prontidão. São três que ficam na base de prontidão, caso as outras necessitem de troca. Cada paciente é uma situação e a equipe da área médica que fica de plantão de prontidão também. São vinte e dois profissionais que também ficam de plantão. E todas as ambulâncias são equipadas. Todas são UTI móveis. Trabalhamos em todos os hospitais públicos, em UPAS, tudo”, observa.

“No Anjos do Resgate, as pessoas trabalham por amor. A gente não trabalha por valores. Claro que a recompensa é o valor do nosso trabalho, no dia a dia. Mas, aqui, as pessoas trabalham por amor, pelo próximo, pelas pessoas, pelo paciente. Por isso que temos excelência no atendimento. Nós trabalhamos com o máximo de cautela, profissionalismo e atenção”, afirma Edson ao falar de todo o trabalho humanizado.

Círio

Para o trabalho realizado no Círio, Edson pontua que esse é o ponto alto do ano, quando se reúne uma equipe com centenas de voluntários. “Damos aos fiéis uma qualidade de atendimento. Nossos profissionais são totalmente habilitados e desde junho a gente já começa o treinamento para o Círio. Levamos uma equipe de 400 a 500 pessoas e damos um suporte total. Nosso foco também é atender aqueles pagadores de promessas que vêm atrás da procissão”, relata.

“E ainda, atuamos em feiras, em congressos e em vários outros eventos, que vêm, inclusive, contratados de fora de Belém. Eles chegam aqui em nosso estado e a gente dá toda essa qualidade de atendimento. Tanto que nós temos parceria com plano de saúde e tudo mais. Além disso, nossos atendimentos são voltados à comunidade, principalmente se a pessoa não tem condições [por outros serviços com custos mais elevados]”, acrescenta Edson sobre a atuação dos Anjos do Resgate.

Serviço

Para ter acesso aos atendimentos de locação de ambulância, qualquer pessoa pode entrar em contato por meio do telefone 98147-0706. O serviço tem uma menor taxa aos pacientes - tudo conforme o tipo de atendimento requisitado. Para se voluntariar e ajudar o projeto, os profissionais de saúde interessados também podem entrar em contato no mesmo número.