Mais de mil voluntários compareceram a ação do Hemopa para doação de sangue neste final de semana

Cerca de 3.5 mil pacientes internados na rede hospitalar paraense serão beneficiados com 873 bolsas coletadas durante campanhas realizadas em Belém, Paragominas, Barcarena e Marabá. A ação da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Pará (Hemopa) ocorreu de sexta-feira (13) a domingo (15). Mais de 1.1 mil voluntários compareceram nessas unidades para realizarem a doação.

"Os voluntários de Belém e do interior estão sempre prontos a este ato de solidariedade. Nós temos muito que agradecer a cada pessoa que se mobiliza em prol da doação, seja trabalhando na mobilização, seja estendendo o braço para deixar uma bolsa de sangue para o estoque. O que conta é a solidariedade no coração" destacou Juciara Farias, gerente de captação de doadores do Hemopa.

Nos dois dias de ação em Barcarena, cerca de 670 voluntários compareceram. Destes, 473 estavam aptos e puderam doar bolsas de sangue para o estoque. "A gente sabe que o Hemopa nunca falhou com a gente no abastecimento de sangue para nossos pacientes, na UPA, nos hospitais daqui, então, nós temos essa necessidade de ajudar o Hemopa a manter o estoque de sangue para que a gente continue, juntos, salvando vidas", ressaltou a secretária de Saúde de Barcarena, Eugênia Teles.

Em Paragominas, a parceria para a realização da campanha contou com a Prefeitura Municipal, Hospital Regional Público do Leste (HRPL) e Hospital de Ipixuna do Pará (HGI), além de outras parcerias locais. “É uma sensação maravilhosa, incrível e de muita gratidão em saber que estou salvando vidas com esse gesto simples, mas de muito amor. Já havia tentado doar duas vezes em Belém mas não passei na triagem por estar gripada. Quando eu soube que o Hemopa vinha para cidade, não pensei duas vezes em doar sangue. E agora eu consegui, graças a Deus”, destacou a coordenadora de atendimento do Hospital Regional, Dalila Martins Pereira.

Em Belém, a ação ocorreu na sede do Hemopa (na avenida Serzedêlo Corrêa) e na Unidade de Coleta em um Shopping, na BR 316, km 1. “É muito gratificante ver essa corrente solidária em favor da doação de sangue. Milhares de vidas serão salvas. Meus agradecimentos aos doadores e todos que participaram das campanha”, agradece o presidente do Hemopa, Paulo Bezerra.



O Hemopa diariamente atende nas unidades. Confira o horário de funcionamento:

Hemopa Sede, na avenida Serzedelo Corrêa, 1726 - Térreo - Batista Campos : Segunda a Sexta - 7h30 às 18h.

Unidade de coleta na BR 316, KM 1 (Shopping): Sábado de 7h30 às 17h.

Unidade de coleta na travessa Padre Eutíquio, 1078, Batista Campos (Shopping): Segunda à sexta 10h às 16h.

No momento do cadastro, é obrigatório apresentar um documento de identificação oficial, original e com foto (RG, CNH, passaporte ou carteira de trabalho).

ERRATA: Ao contrário do que dissemos, nenhuma unidade da Fundação Hemopa abriu no domingo, 15 de agosto, data em que celebra-se o feriado da Adesão do Pará. Pedimos desculpas pelo ocorrido.



(Bruna Ribeiro, estagiária, sob supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)