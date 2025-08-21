Mais de 5 mil CNHs de condutores da Grande Belém aguardam retirada no Detran; saiba como retirar

Cerca de 5 mil Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) de condutores da Grande Belém estão acumuladas na sede do Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran), na capital paraense, à espera de retirada. Os documentos não puderam ser entregues aos condutores nos últimos três meses, segundo informou o órgão nesta quinta-feira (21). De acordo com o Detran, o principal motivo para o abandono das CNHs físicas é a popularização da CNH Digital.

Ainda segundo o Detran, a digilitação "contribui para que muitos condutores deixem de buscar a versão física, o que prolonga o tempo em que os documentos ficam parados aguardando retirada". A recomendação do órgão é que todos retirem o documento impresso, já que a versão digital depende de aparelho eletrônico e energia para ser acessada. Além disso, a carteira física ainda é importante por ser um documento de identidade pessoal válido em todo o Brasil.

A segunda razão é a não atualização do endereço do proprietário. O órgão alerta para a importância de manter o endereço sempre atualizado para receber notificações, multas e correspondências — e de conferir se o CEP está correto no site dos Correios. A atualização é um serviço gratuito e pode ser feita mediante agendamento de atendimento presencial no Detran ou nos postos do órgão, com apresentação de documento de identificação e do novo comprovante de residência.

Rastreamento

As CNHs emitidas para condutores de Belém e região metropolitana retornam para a sede do Detran, enquanto as dos demais municípios são encaminhadas para as Ciretrans mais próximas após três tentativas de entrega pelos Correios. O usuário pode verificar se o documento está disponível pelo rastreamento no site dos Correios, válido por até três meses.

A retirada só pode ser feita presencialmente pelo dono ou por outra pessoa mediante procuração autenticada em cartório. No caso de parentesco, apenas pai, mãe e irmãos com a mesma filiação do titular do documento podem buscar a CNH sem procuração.

A diretora de Habilitação de Condutores e Registro de Veículo do Detran, Ana Carolina Sampaio, reforça o alerta para a importância do condutor buscar a Carteira de Habilitação. “É fundamental que o condutor venha buscar a sua CNH física. A versão digital, apesar de prática, depende de um aparelho eletrônico e de energia para funcionar, e pode não estar disponível em todas as situações. Além disso, quando a CNH não é retirada, o prejuízo também é ambiental, com desperdício de papel. Por isso, reforçamos que o motorista verifique sua situação, mantenha o endereço atualizado e retire o documento assim que ele estiver disponível”, explica.

Aviso de entrega

O Detran reforça que, ao receber o aviso de entrega ou identificar no rastreamento dos Correios que a CNH retornou ao órgão, o condutor deve comparecer o quanto antes à sede ou à Ciretran indicada. Dessa forma, evita transtornos, garante o documento sempre à mão e contribui para reduzir o desperdício de recursos públicos e ambientais provenientes da impressão.