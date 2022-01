Mais de 4 toneladas de pescado são apreendidas durante o defeso no Lago de Tucuruí

Uma operação de fiscalização ambiental realizada no Lago de Tucurí, Sudeste do Pará, por conta do período de defeso, resultou na apreensão de 4.285 quilos de peixes de várias espécies, 11.750 metros de rede de pesca, cinco motores rabeta, duas motosserras, cinco veículos, cinco espingardas, 11 arpões, 12,5 metros cúbicos de madeira, 28 animais silvestres - sendo 27 aves e um quelônio - 11 arpões e outros utensílios de pesca. O balanço parcial da operação foi divulgado neste domingo, 30, pelo governo do estado.

A fiscalização iniciada no último mês de novembro e conntinuará até fevereiro próximo, está sendo realizada por agentes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade (Ideflor-Bio) com o apoio do Batalhão de Polícia Ambiental (BPA) da Polícia Militar.

Aprrensão no Lago de Tucuru[i Agência Pará Agência Pará Agência Pará

O objetivo da operação é combater a pesca, o comércio e o transporte irregular na bacia do Rio Tocantins. No período de reprodução dos peixes a pesca é proibida para garantir a sustentabilidade das espécies.

A região foi escolhida por concentrar grande atividade pesqueira e fazer parte de uma área de conservação de gestão do Ideflor-Bio. Há mais de 40 localidades no entorno dos sete municípios da região (Goianésia do Pará, Breu Branco, Itupiranga, Jacundá, Nova Ipixuna, Novo Repartimento e Tucuruí).

O diretor de Fiscalização Ambiental da Semas, Jorge Alves, informou que, no período de defeso, é permitida somente a pesca para a subsistência, ou seja, sem fins lucrativos. “A pesca feita artesanalmente pela população ribeirinha continua sendo permitida, quando, por exemplo, não tem fins comerciais, e com limitação de até cinco quilos e mais um peixe por dia”, esclarece.

A pesca esportiva também é permitida no período do defeso apenas com o uso de linha de mão, vara, linha e anzol, com molinete e carretilha, e iscas naturais e artificiais. Mas produto da pescaria somente poderá ser consumido no local, sendo proibido o transporte dele.

As excessões sobre a pesca durante o defeso estão definidas na Instrução Normativa Interministerial n° 13, de 25 de outubro de 2011.

O pescado apreendido foi doado a instituições filantrópicas e a moradores de bairros carentes dos municípios do Lago de Tucuruí, informou o diretor.