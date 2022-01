Mais de 4 mil crianças teriam sido vacinadas com dose da Pfizer para adultos no Pará, Sespa informa que se trata de erro no cadastro

A vacinação contra a Covid-19 continua no Estado do Pará, o público alvo com calendário definido são as crianças de 5 aos 11 anos que receberam o imunizantes Pfizer pediátrico e as de 6 aos 11 anos, que serão imunizadas a partir desta segunda-feira (24) com a CoronaVac, que tem a mesma administração para os adultos. A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou por meio de nota que o Datasus - Sistema do Ministério da Saúde - cadastrou lotes de doses pediátricas como se fossem doses para adulto. Diante desta informação, segundo a secretaria, este seria um erro de sistema para os números de doses aplicadas erradas no Pará.

A explicação aconteceu a partir do Relatório da Advocacia Geral da União (AGU) no Pará, 4,6 mil crianças com menos de 11 anos de idade tomaram vacinas contra covid-19 com destinação aos adultos. 4.513 doses da Pfizer teriam sido aplicadas erradas. No Brasil, mais 57 mil crianças teriam sido vacinadas por engano, com a versão adulta do imunizante.

Ainda segundo a nota da Sespa, o órgão está investigando se a situação se trata de um erro de cadastro ou se de fato houve alguma aplicação incorreta do imunizante.

"Estamos investigando se é apenas este erro ou se houve aplicação incorreta. Como esta aplicação é feita pelos municípios, estamos checando com cada secretaria de saúde municipal a real situação. E ainda aguardamos esclarecimentos do Ministério da Saúde sobre a qualidade destes dados", finaliza a nota.