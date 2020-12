Mais de 30 câmeras monitoram a segurança pública em Salinópolis neste final de ano

Em Salinópolis, 33 câmeras de videomonitoramento são acompanhadas em tempo real no Centro Integrado de Comando (CIC), instalado na praia do Atalaia. O CIC reúne todas as forças de segurança pública para a tomada de decisão e atuação mais eficaz, quando se fizer necessário. A ação faz parte da operação "Festas Seguras', que garante maior aporte de segurança pública no período do Natal e, especialmente, do réveillon, quando muitas pessoas se deslocam da capital em direção aos principais balneários paraenses. A operação começou dia 3 de dezembro, reforçando o policiamento nos centros comerciais da Região Metropolitana de Belém e em mais 14 cidades do interior paraense, e termina no dia 4 de janeiro, após as comemorações do ano novo.

A operação é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) e desenvolvida de forma conjunta por integrantes dos órgãos do Sistema de Segurança: Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Centro Integrado de Operações (Ciop), Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC), Grupamentos Aéreo e Fluvial, Guarda Municipal de Belém, Secretaria de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), além de órgãos municipais de segurança de Belém, Ananindeua e Marituba.

O objetivo da operação é fazer com que os decretos municipais e quaisquer decisões judiciais sejam cumpridos e evitar a proliferação do novo coronavírus, em ação preventiva contra a Covid-19, além de garantir a proteção dos frequentadores desses locais. A novidade da operação 'Festas Seguras' para a praia do Atalaia é a instalação de cinquenta lixeiras ao longo da faixa de areia. O objetivo é conscientizar os frequentadores a organizar e depositar o lixo produzido em local correto e assim não poluir a praia.

Ao longo da extensão da praia, desde a rampa de acesso até o Atalho da Sofia, bandeirolas ordenam o fluxo de veículos para prevenir acidentes. Nos principais acessos da praia também foram instaladas placas contendo os horários de maré alta e baixa mar, atualizados diariamente. "Estamos com toda a estrutura necessária e com o aparato policial de prontidão para garantir que as pessoas que optarem em se deslocar de Belém para o interior possam ter um final de ano tranquilo, sem deixar descoberto a RMB. Estamos com o CIC instalado em Salinas, ordenamento do fluxo de veículos, placas com tábuas de maré e lixeiras para que todos possam ter um final de ano tranquilo, lembrando sempre dos cuidados de proteção da Covid-19", ressaltou o secretário adjunto de operações, coronel Alexandre Mascarenhas.