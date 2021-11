Mais de 2 mil agentes de segurança pública atuarão na Operação Enem 2021

Cerca de 5 mil agentes de segurança pública atuarão na Operação Enem 2021, nos dias 21 e 28 de novembro, no Pará. O contingente será responsável pela distribuição e segurança dos malotes de provas do Exame Nacional do Ensino Médio que devem chegar a 753 localidades, em 77 municípios onde o certame será realizado. A logística da operação foi apresentada pelo secretário adjunto de operações da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Segup), Coronel Alexandre Mascarenhas, durante entrevista coletiva à imprensa realizada na tarde desta terça-feira (19), na sede do órgão, em Belém. O encontro também contou com a participação de representantes das Polícia Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal de Belém.

"Essa operação é uma das mais importantes do calendário da segurança pública e movimenta mais de 5 mil agentes em todo Estado. O empenho do sistema de segurança pública é máximo para que as provas cheguem no tempo certo e em segurança", afirma o secretário adjunto de operações da Segup.

No Pará, a previsão é que 167.649 candidatos participem do exame, sendo 410 inscritos para o formato digital.

A ação ocorrerá de forma integrada, reunindo representantes de diversas instituições, como Correios, Exército, Polícias Civil e Militar, Grupamento Aéreo e Fluvial da Segup, Departamento de Trânsito do Estado (Detran), Guardas Municipais, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc), Equatorial (concessionária de energia elétrica) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que realiza o certame.

Para os dias de prova, será ativado o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), tanto na capital quanto nas 13 regiões integradas de segurança pública no interior, reunindo instituições e órgãos de segurança envolvidos na operação. Serão utilizadas mais de 350 câmeras do acervo do Centro Integrado de Operações da Segup para o monitoramento de via pública e no entorno dos locais de realização do exame.

“Essa prova é desafiadora pelo tamanho territorial que abrange esse evento, são 77 municípios, mais da metade dos municípios paraenses, e também pela importância que tem para a sociedade paraense, principalmente para os cidadãos jovens em fase estudantil que tem esse sonho de passar no Enem e poder entrar em universidades. E também a preocupação de todo sistema é de no dia da prova dar o máximo de segurança possível, seja no deslocamento de casa para o local de realização da prova, como também nos locais de prova, no entorno, para que tudo ocorra da melhor forma possível”, ressalta o Coronel Alexandre Mascarenhas.

Escolta

A Operação Enem 2021 teve início no dia 30 de outubro com a recepção das provas no Aeroporto Internacional de Belém e segue até o dia 22 de janeiro com a devolução dos exames. A Polícia Militar é responsável pelo apoio na distribuição e escoltas dos malotes até os locais de provas, bem como a realização da prova do Enem para pessoas encarceradas. Mais de 2 mil policiais militares estarão envolvidos nos eventos de escolta e policiamento, fazendo a segurança nas portas das escolas e no recobrimento com motos e viaturas.

Policiamento em Belém

Para garantir a segurança nos locais de realização do exame na capital paraense, serão destacados 278 agentes da Guarda Municipal, distribuídos por turnos em 25 escolas da Grande Belém. O patrulhamento em via pública contará com a utilização de 43 viaturas nos dois dias de provas.