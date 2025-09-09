Mais de 16 kg de drogas são apreendidos em fiscalização da Base Candiru em Óbidos

A ação de fiscalização integrada por agentes que atuam na Base Fluvial Candiru, vinculada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), apreendeu 16,415 kg de drogas do tipo skank, no domingo (7). O entorpecente era transportado em uma embarcação que navegava pelo Rio Amazonas, em frente a Óbidos, no oeste do Pará, fazendo o trajeto de Manaus a Belém.

“As apreensões contínuas feitas durante as fiscalizações a partir das Bases Fluviais reforçam diariamente que a estratégia de segurança fluvial, o posicionamento das nossas Bases em pontos estratégicos tem sido fundamentais para auxiliar no combate a criminalidade, especialmente ao tráfico de drogas e desarticulação de organizações criminosas. Dessa vez, foram 15 tabletes de skank que totalizaram 16,415 kg de ilícitos que iriam fomentar o mercado ilegal. Vamos seguir trabalhando muito fortemente, para seguir apreendendo os ilícitos que cruzam as rotas do nosso estado, sejam elas fluviais ou terrestres, e seguir garantindo o combate ao crime e a segurança da nossa população paraense”, afirmou o titular da Segup, Ualame Machado.

A apreensão ocorreu por volta de 16h30 do domingo (7), durante a abordagem de policiais do Grupamento Fluvial de Segurança Pública e Policiais Militares, a embarcação N/M Ana Karoline VII, com origem de Manaus e destino a Belém.

Durante a revista nas cargas e bagagens dos passageiros, a cadela farejadora Isis, identificou e sinalizou positivo para a presença de entorpecentes na boia da proa da embarcação, onde foram encontrados 15 tabletes, totalizando 16,415 kg de substâncias de skank. O material estava escondido e caixas e sacolas.

Após o flagrante, todo o material foi retirado, apreendido e encaminhado a equipe da Polícia Civil de Óbidos para os procedimento legais. As investigações seguem, a fim de identificar os responsáveis pelo envio do material.