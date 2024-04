Mais de 120 aldeias do Pará recebem campanha de vacinação para indígenas

O Mês de Vacinação dos Povos Indígenas (MVPI), que está em curso e segue até o dia 12 de maio, reforça a imunização de indígenas em 126 aldeias do Pará, em todos os quatro Distritos Sanitários Especiais Indígenas (Disei) do Estado. Iniciada no último sábado, 13, o objetivo da campanha é alcançar a cobertura vacinal, principalmente em áreas de difícil acesso geográfico.

Nove municípios paraense são estratégicos para a campanha: Altamira (Dsei Altamira); Tucuruí, Marabá e Oriximiná (Dsei Guamá), Redenção, Ourilândia do Norte, Tucumã e São Félix do Xingu (Dsei Kaiapó do Pará) e Jacareacanga (Dsei Rio Tapajós). Eles são polos base para os trabalhadores da saúde que têm a tarefa de alcançar populações que residem em áreas de difícil acesso terrestre, acesso fluvial limitado em períodos de estiagem e áreas com acesso estritamente aéreo.

Além de vacinas de rotina e contra a covid-19, também estão sendo aplicadas as vacinas BCG, febre amarela, tríplice viral (sarampo, rubéola e caxumba), pneumo 23, poliomielite, varicela, difteria e tétano, meningo ACWY, meningocócica C, poliomielite oral, rotavírus, HPV, pentavalente, pneumo 10 e DTPA (para gestantes).

De acordo com o Ministério da Saúde, o planejamento das ações de imunização durante o MVPI 2024 deverá ocorrer de forma integrada com todos os setores de cada distrito, sendo de responsabilidade dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas o planejamento, execução e a qualidade das informações da estratégia. "Para organizar as ações de vacinação durante o MVPI, conforme já estabelecido, devem ser identificadas as áreas com maior necessidade de intensificação das atividades de vacinação para elevação das coberturas vacinais", diz em nota.

Confira as aldeias no Pará que recebem a campanha de vacinação:

Dsei Altamira: Anapiwi, Awy, Curuá, Irinapãin, Iriri, Kaarimã, Kamaratayã, Kuruatxe, Ptjipjia, Pyrewa, Tukamã, Tukaya e Yupá;

Dsei Guamá – (Polos Base: Tucuruí, Marabá e Oriximiná): Mapuera, Chapéu, Turuni, Parkatejê, Krijôhêrekatejê e O-odjã;

Dsei Kaiapó do Pará – (Polos Base: Redenção, Ourilândia do Norte, Tucumã e São Felix do Xingu) : Gorotire, Ladeira, Arawá, Bananal, Kanwá, Kaprãnhkre-re, Kokau, Kriny, Krãnh-ãpari, Las Casas, Momokre, Mrotiko-re, Ngokongoti-re, Nhomunndjare, Paraiba, Pidjoko- re, Pokantokre, Ponte, Prineko, Pykato, Rokro- re, Santo Antonio,Tatajere, Tepore, Tyritikro, Umã. Desaldeados, Rio Vermelho, Irarandja-re, Kameredjãm, Kukranhtijêt, Piabanha, Purure, Turedjan, Kranhkro, Juari, Kokokuedja, Potikrere, Piyredjan, Pykatykre, Pikeitykre, Ydjore, Ngomenhti, Aukre, Ngotajte, Kedjerekra, Kendjan, Kubenkrakenh, Pykararankre, Kikretum, Apexti, Kenti, Kranap, Kenopyre, Krimenxy, Pykatum, Matino, Kenangore, Jatoba, Arimba, Kokraimoro, Kakore, Kawatire, Kokotikrere, Krinhoere, Kruwanhongo, Madjyre, Pokro, Rikaro, Tepkatinhogore, Kamotidjam, Moikarako, Kakumre,Kenpoti, Majkare, Ngojamroti, Pytore, Pykakoti, Akrotijdjan,Kremaxti, Tepjati, Karema;

Dsei Rio Tapajós: (Polos Base: Jacareacanga): Nova Karapanatuba, Boca do Rio das Tropas, Castanheira do Muiuçuzão, Jacarezinho, Prainha do Jacaré, Fazendinha Rio Tapajós, Terra Preta RTP, Piquiá, Buritituba, Nova Akayrewun, Muiuçuzinho, Barro Branco, Barro Branco II, Mutum, Fazenda Sai Cinza, Nova esperança do Jacareacanga, Kaba Biorebu (Barro Vermelho RT), Nova Tapajós do Jacareacanga, Lago do Junco, Kaba Iboy, Fazenda Tapajós, Estrela da manhã, Centrinho, Maparajuba.