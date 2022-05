Mais de 100 municípios paraenses estão em falta com o Plano de Mobilidade Urbana

No Pará, 102 municípios terão que criar um Plano de Mobilidade Urbana, como determina o Governo Federal, por meio da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), com base na Lei Federal nº 12.587/2012, alterada pela Lei nº 14.000/2020. Os municípios que fazem parte da Região Metropolitana de Belém (RMB) e estão na lista são: Ananindeua; Belém; Benevides; Castanhal; Marituba; Santa Bárbara do Pará e Santa Izabel do Pará.

De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento Regional, do Governo Federal, os planos para municípios com mais de 250 mil habitantes deveriam ser apresentados até 12 de abril de 2022 e, para municípios com até 250 mil habitantes, o prazo se estende até 12 de abril de 2023. Recentemente, mais de 250 gestores de mobilidade urbana de cidades brasileiras com mais de 250 mil habitantes foram capacitados para a elaboração dos planos.

A Professora da Universidade Federal do Pará (UFPA) Maísa Tobias, doutora em engenharia de transportes, explica que a mobilidade urbana é a capacidade de deslocamento das pessoas dentro de um espaço urbano. E envolve fatores econômicos, sociais e políticos. "A mobilidade urbana, para um plano, é muito importante. Porque a gente precisa conhecer como as pessoas se deslocam nesses planos, para facilitar a vida das pessoas no acesso a bens e serviços da cidade. O plano é para isso, e conhecer a mobilidade é fundamental. Saber como as pessoas estão andando, de que forma elas estão andando", explicou.

Maísa destaca que 102 cidades, dentre, 144 municípios paraenses é um número relevante do ponto de vista técnico. Aponta para o fato que essas cidades ultrapassaram um população mínima e precisam de um plano, que é um uma ferramenta de planejamento para orientar políticas públicas, que possam direcionar o desenvolvimento do sistema de transporte da cidade, para atender às pessoas.

Sobre Belém, a doutora em transporte destaca que a capital paraense possui um plano de mobilidade urbana, no entanto, este precisa de revisão para acompanhar o cenário da cidade. "Belém já tem um plano de mobilidade urbana, que está defasado. Foi feito em cima da execução do BRT, que não se concretizou plenamente. O grande desafio em Belém e na RMB, são uns 40 anos. Há o planejamento, mas não há a execução, de fato, das medidas necessárias para promover a mobilidade urbana da nossa região", afirmou.

"O desafio é enorme porque os sistemas de transportes estão desarticulados. Com isso, as viagens se tornam maiores, com maiores custos e maior desgaste do passageiro. Em Belém, o desafio é total, uma vez que precisa ser toda pensada como uma Região Metropolitana. Portanto, além do plano de mobilidade urbana de Belém, teria que ter um plano metropolitano de transporte, e ambos casados com o estatuto da metrópole, que é o plano de desenvolvimento urbano da metrópole", complementou.

Para que essas atividades saiam do papel e se tornem ação na malha de transporte da RMB, Maísa diz que precisa de planejamento e direcionamento de políticas públicas. "O planejamento é a chave da organização do sistema de transporte no Brasil e no mundo. É necessário para que a gente possa direcionar políticas públicas para atender a população envolvida. A ação envolve uma articulação interinstitucional, uma presença muito forte de participação popular para que as medidas que estão sendo propostas de fato aconteçam. A prefeitura e o estado sozinhos não vão conseguir fazer com que isso aconteçae", finalizou.

A equipe da Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com as Prefeituras Municipais de Ananindeua, Belém, Benevides, Castanhal, Marituba; Santa Bárbara do Pará e Santa Izabel do Pará. Até o momento do fechamento desta edição, a prefeitura de Castanhal não se posicionou sobre integrar a lista de cidades que precisam apresentar a Plano de Mobilidade Urbana.

A prefeitura de Ananindeua, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semutran) informou que está em fase licitatória para a escolha da empresa que irá elaborar o Plano de Mobilidade do município. Após essa fase, todas as etapas de acordo com o Governo Federal serão cumpridas.

A Prefeitura de Belém, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), ressaltou que a capital paraense possui Plano de Mobilidade Urbana (PLANMOB) desde 2016. E, destacou ainda que: "Na Região Norte, apenas Belém, Manaus e Porto Velho possuem o plano, conforme o raio X dos PlanMobs das capitais brasileiras, de 2019. Segundo o estudo, em todo o país, 13 capitais possuem plano, representando 48,1%, e apenas quatro capitais estavam em fase de revisão de seus planos municipais, o que representa 14,8%", finalizou a nota.

A Prefeitura Municipal de Benevides destacou por meio de nota que o município já possui o Plano Municipal de Mobilidade Urbana e este foi aprovado em dezembro de 2021, através da Lei Municipal 1.306. Disse também que: "todo o processo construtivo e o desenvolvimento do Plano foi acompanhado através do Acordo de Coorperaçã Técnica assinado com a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas do Pará (SEDOP)", declarou em nota.

Já a Prefeitura de Marituba informou que tem participado de todos os diálogos, oficinas e reuniões, em conjunto com os demais municípios e órgãos de mobilidade da Região Metropolitana de Belém e que iniciará a construção do seu Plano Municipal de Mobilidade Urbana no segundo semestre de 2022. Ainda segundo a nota, a prefeitura informou que tem como principal desafio a integração com os projetos de Mobilidade Urbana já em andamento, como a conclusão das obras do BRT Metropolitano, do Governo do Estado.

Questionada sobre o Plano de Mobilidade Urbana, a prefeitura de Santa Bárbara do Pará informou que o plano já está em fase de desenvolvimento. "Seguindo o cronograma de etapas, será montada a comissão formada por gestores e técnicos, que irão elaborar os objetivos e estratégias para auxiliar no desenvolvimento da cidade", finalizou a nota oficial.

A prefeitura do município de Santa Izabel do Pará afirmou que está na fase de elaboração do Plano de Mobilidade Urbana e ainda não tem previsão para a sua apresentação. Mas que já foram realizadas reuniões sobre o tema, onde foram debatidos principalmente o trânsito de pedestres e a acessibilidade de pessoas com deficiência nas calçadas do centro da cidade.