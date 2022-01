Mais de 1.700 homens e mulheres custodiados no Pará realizam o Enem; assista

Neste domingo (9), 1.707 mulheres e homens custodiados pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária realizaram o Enem PPL (Pessoas Privadas de Liberdade). As provas foram aplicadas em 47 das 51 unidades penais do Estado, com a garantia do cumprimento dos protocolos de saúde e segurança.

VEJA MAIS

Neste domingo, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é reaplicado em todo o território nacional para os participantes que não fizeram as provas em novembro de 2021 e fizeram a solicitação de nova oportunidade ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão responsável pela prova.

A reaplicação do exame é para casos específicos e não estão disponíveis para todos os candidatos. No Pará, entre as situações que motivaram a falta, estão os 18.340 candidatos inscritos no Enem 2020 que tiveram direito à isenção e não compareceram às provas. Também irão participar dessa etapa 1.756 Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL) 2021.