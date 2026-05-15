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Mais de 1,6 milhão de paraenses podem ter desconto de 50% na conta de água; saiba como solicitar

O desconto é destinado a famílias que consomem até 15 metros cúbicos por mês, equivalente a 15 caixas d'água de mil litros

O Liberal
fonte

Imagem mostra uma mão segurando a conta de água numa cozinha (Foto: Reprodução | Bruno Macedo)

Mais de 1,6 milhão de paraenses podem passar a pagar metade da tarifa de água nos próximos anos. O desconto é destinado a famílias que consomem até 15 metros cúbicos por mês, equivalente a 15 caixas d'água de mil litros. Para ter acesso ao benefício, é preciso realizar a solicitação pelos canais de atendimento da concessionária e comprovar a condição de vulnerabilidade social. A informação foi divulgada pela concessionária Águas do Pará, que destacou que a meta é para ampliar o alcance da Tarifa Social no Estado. 

Quem pode solicitar?

Podem solicitar o benefício famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 810,50), além de daquelas que tenham, entre seus membros, pessoas
deficiência ou idosos a partir de 65 anos que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Inscrição no CadÚnico

Para realizar a solicitação, é necessário que o titular da conta esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Caso não esteja, a orientação é procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município e realizar o cadastro antes de solicitar a tarifa social.

Como solicitar?

A solicitação do benefício é gratuita e pode ser feita de forma simples pelos canais de atendimento da Águas do Pará. O pedido deve ser feito pelo telefone ou WhatsApp 0800 091 0091, ou presencialmente em qualquer uma das lojas de atendimento da concessionária.

Qual os documentos necessários?

É necessário apresentar documento de identidade com foto, CPF e Carteira de Trabalho. Também é preciso informar o número do NIS (CadÚnico) ou apresentar o Cartão Cidadão, além de um comprovante de residência. Se houver algum morador com doença crônica na casa, é necessário ter, ainda, o laudo médico.

Fase de transição

Os 170 mil moradores que hoje integram o programa estadual Água Pará serão automaticamente cadastrados na Tarifa Social da empresa. O programa do Governo, que atualmente garante a isenção total da conta de água, segue em vigor até dezembro de 2026. A partir de 2027, os beneficiários passam a integrar o programa de benefícios da Águas do Pará para a população de baixa renda.

Para a transição dessas famílias, a empresa garante uma tarifa ainda mais reduzida em relação aos demais usuários da Tarifa Social durante o período de um ano. A partir de 2028, todos passarão a contar com as regras gerais do benefício.

Qualidade a regularidade no abastecimento

De acordo com a gerente executiva Comercial da Águas do Pará, Beatriz Thayná, o objetivo é ampliar a qualidade e a regularidade do serviço de abastecimento. “Nosso objetivo é garantir que todos os paraenses tenham acesso à água com qualidade e regularidade, principalmente aqueles que mais precisam”, afirma.

Ela destaca, ainda, que a empresa faz busca ativa de clientes que podem ter direito ao benefício. “Todas as semanas, nossas equipes passam de porta em porta atualizando os dados dos clientes. Quando identificamos alguém que se encaixa nos critérios da tarifa social, o pedido já é feito na hora”, completa.

 

Serviço:

Quem pode solicitar a Tarifa Social

  • Famílias com renda de até meio salário mínimo por pessoa (R$ 810,50)
  • Famílias que tenham pessoas com deficiência
  • Famílias com idosos (a partir de 65 anos) que recebem o BPC

O que precisa para solicitar

  • Documento de identidade com foto (RG ou outro)
  • CPF
  • Comprovante de residência
  • Número do NIS (CadÚnico) ou Cartão Cidadão no nome do titular

Como solicitar

  • Pelo WhatsApp ou telefone: 0800 091 0091, ou qualquer loja da Águas do Pará
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Pará
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