Mais 61 mil doses de vacinas chegam ao estado do Pará

61 mil novas doses da vacina contra o novo coronavírus chegaram a Belém por volta de meio-dia. É o quinto lote que desembarca no estado.

Todas as doses são das vacinas Astrazeneca/Oxford. O novo lote vai reforçar a quantidade de vacinas para os grupos prioritários, de acordo com o Plano Nacional de Imunização (PNI). A distribuição aos municípios começa nesta quinta-feira (25).

Segundo o secretário de saúde, Rômulo Rodovalho, a prioridade segue sendo os grupos definidos no Plano Nacional de Imunização (PNI): os profissionais de saúde, os idosos, os indígenas aldeados.

Ao todo, o Pará recebeu 315.840 doses do imunizante, considerando a vacina da Astrazeneca e a Coronavac, do Butantan. Foram 173.240 mil doses da Coronavac no dia 18 de janeiro, 49 mil doses da vacina de Oxford no dia 24 de janeiro, 29.200 doses da Coronavac no dia 25 de janeiro e mais 64.400 doses da Coronavac no dia 6 de fevereiro.

Ambas precisam de duas aplicações em cada pessoa para garantir a imunização.

O Pará vai receber 1,5 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19 até o dia 30 de março, segundo o ministro da saúde Eduardo Pazuello disse ao governador Helder Barbalho semana passada.

O governador Helder Barbalho anunciou também que vai comprar 3 milhões de vacinas contra Covid-19 de laboratórios credenciados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de autorizar a aquisição de doses por estados e municípios.