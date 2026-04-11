'Macaco do terror' é capturado após invadir casas de Tomé-Açu

Depois de semanas tirando o sossego de moradores e fazendo verdadeiros “arrastões gastronômicos”, o macaco-prego que ficou famoso por invadir casas foi capturado em Tomé-Açu, no nordeste do Pará. O animal foi pego pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Tomé-Açu, com auxílio da população, na sexta-feira (10).

Conhecido na região como ‘macaco do terror’, o animal entrou em vários imóveis no distrito de Quatro Bocas e na Vila Alvorada. Segundo as denúncias dos moradores, o macaco comia alimentos, revirava objetos e deixava um rastro de destruição nas residências. Em muitos casos, os donos só percebiam que a casa havia sido invadida ao voltar do trabalho e encontrar tudo bagunçado.

A situação ganhou ainda mais repercussão após vídeos das travessuras circularem nas redes sociais, aumentando a preocupação e a curiosidade dos moradores. Com a “fama” do visitante indesejado, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Tomé-Açu já estava fazendo buscas por ele e conseguiu capturar o animal. Após a ação, o macaco recebeu a destinação adequada, conforme os protocolos ambientais.

Apesar do susto e dos prejuízos, o desfecho foi considerado positivo. O macaco-prego foi retirado da área urbana sem ferimentos, garantindo a segurança da população e do próprio animal.