Estudantes comemoram aprovação no vestibular da Ufra; veja o vídeo

Em todo o Estado, centenas de estudantes comemoraram, nesta terça-feira (22) a aprovação na Universidade Federal Rural do Pará (Ufra). Ao todo, foram preenchidas 2.240 vagas por meio de processo seletivo feito através do Sisu, sistema de seleção unificada do governo federal, para os campi de Belém, Parauapebas, Paragominas, Tome-Açu, Capitão Poço e Capanema. Este ano a novidade foi o curso de Enfermagem, que teve 1.036 na disputa por uma das 50 vagas. O curso é o primeiro da instituição específico da área de saúde humana instituição, e foi ofertado para o campus Parauapebas.

A estudante Julia Moreira, 18 anos, viveu a experiência de ser aprovada em 1º lugar no curso de Agronomia. Este foi o segundo ano que a jovem tentou o vestibular. "É uma sensação única, um sentimento de gratidão muito grande. Foi um ano de muita dedicação, que eu tive que abdicar de muita coisa da minha vida. No primeiro ano que tentei o vestibular foi frustrante, mas nesse agora eu me dediquei bastante e consegui", comemora.

Com o sonho de construir uma carreira acadêmica, Julia tem claro o caminho que deseja trilhar nos próximos cinco anos. "A expectativa é construir uma carreira acadêmica muita sólida, de muitas conquistas, e me dedicar ao máximo para ingressar no mercado de trabalho", afirma Julia.

Quem também compartilhou de felicidade parecida foi Laís Gaia, de 19 anos, aprovada em 1º lugar no curso de Ciências Biológicas. "Como mulher negra e estudante de escola pública, esse é um espaço que eu sempre almejei alcançar e compartilhar essa vitória com a minha família e meus amigos torna esse dia muito mais especial. Estou muito feliz e espero que seja assim durante o curso."

Yuri Barreiros, de 24 anos, foi um dos candidatos que comemorou o resultado do processo seletivo, depois de ser aprovado no curso de Zootecnia O jovem, natural de Belém, mora em Manaus há 15 anos e encontrou na aprovação a oportunidade de voltar para cidade natal. "O início da pandemia em 2020 foi muito difícil pra nossa família aqui e acabamos repensando toda a nossa vida em Manaus. A área da zootecnia e das ciências biológicas já é muito presente na minha família, desde então a vontade de estudar essa área só veio crescendo e foi se tornando um sonho, tanto de estudar o que eu gosto quanto voltar para Belém, que é a nossa casa", conta o estudante.

Candidatos aprovados reuniram familiares e amigos para comemorar o resultado do vestibular com direito a ovo, trigo e marchinha do vestibular (Cristino Martins / O Liberal)

Emocionado, Yuri não vê a hora de realizar a mudança e começar as aulas. "Eu fiquei muito feliz quando vi que tinha sido aprovado, era uma ansiedade que eu não estava mais conseguindo segurar. Não vejo a hora de começar essa prática maravilhosa que é o cuidado com os animais, o manejo que acontece principalmente no Norte do país. É um momento muito importante pra mim, 2021 foi um período de preparação muito árduo e agora que saiu o resultado estamos muito felizes", comemora.

Aprovada em Engenharia Florestal, a estudante Beatriz Bittencourt, de 18 anos, revela que não esperava passar de primeira na universidade. "Assim que saiu a minha nota (do Enem) eu fiquei me perguntando se seria o suficiente, então pra mim foi uma surpresa gigante e graças a Deus eu consegui essa vaga lutando muito. Quando eu vi que tinha sido aprovada foi um momento muito especial, eu comecei a gritar que tinha passado, coloquei a marchinha do vestibular pra tocar, que era o meu sonho. É um momento de muita celebração", afirma.

Beatriz destaca que a admiração pela área escolhida surgiu em casa e que as expectativas para os próximos anos são as melhores possíveis. "Na minha família o meu pai e os meus dois tios são engenheiros florestais. Eles nunca me forçaram a fazer, mas tinha uma certa influência, eu via eles trabalhando, via o quanto eram bem sucedidos, então eu vi essa vontade crescendo aos poucos. Passei a pesquisar mais sobre e foi uma área que me apaixonei muito por ser algo que a gente precisa estudar hoje", acrescenta.

Resultados

Ainda para estar semana são aguardados os resultados dos vestibulares da Universidade Estadual do Pará (Uepa) e da Universidade Federal do Pará (Ufpa).

A previsão é que a Uepa divulgue o resultado do Processo Seletivo (Prosel) 2022 na próxima quinta-feira, a partir das 9h. Neste vestibular, a Uepa oferta 3.750 vagas, distribuídas entre Vagas para Cotistas (VC) e Vagas para Não Cotistas (VNC), para 95 cursos em 17 municípios. Deste total, 1.612 vagas são destinadas para Belém e 2.138 ao interior do estado, sendo 50% das vagas reservadas a candidatos que cursaram e concluíram todas as séries do Ensino Médio, ou curso equivalente, em Escolas da Rede Pública Brasileira. Após o resultado final, será divulgado um edital específico para a matrícula dos calouros. As chamadas subsequentes (repescagem) ainda terão as datas divulgadas. As aulas para os calouros começarão, de acordo com o calendário acadêmico 2022, em 18 de abril.

Historicamente, as universidades não lançam os listões de aprovados no mesmo dia. Por isso, a expectativa é que o resultado do Processo Seletivo 2022 da Ufpa seja publicado até o final de semana. A universidade não definiu oficialmente o calendário para publicação dos classificados. Ao todo, são 7.531 vagas ofertadas, em 197 cursos, nos 12 campi da UFPA, sendo 176 vagas a mais que o número ofertado no PS 2021. Para participar da seleção, os(as) estudantes interessados(as) tiveram que participar do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) referente ao ano de 2021.