Listão das universidades: confira o cronograma do resultado do vestibular

O início do ano marca a expectativa de milhares de estudantes do Brasil que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio e, agora, aguardam pelo resultado. A reportagem entrou em contato com as universidades estaduais e federais para saber sobre a previsão dos resultados, mas as datas dependem do calendário de cada processo seletivo. No caso do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), o resultado será divulgado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) em 13 de janeiro de 2025.

Até o momento a Universidade Federal do Pará (UFPA) não divulgou o calendário, mas a reportagem solicitou a informação e aguarda resposta. Tradicionalmente a universidade também utiliza da nota do ENEM como avaliação dos candidatos.

UFRA

A previsão do listão é conforme o cronograma do Sisu. Conforme informações da Pró-reitoria de Ensino (PROEN) da Ufra, o resultado do Enem 2024 será divulgado no dia 13 de janeiro de 2025, após as 10h da manhã, na Página do Participante. A UFRA está oferecendo 1.120 vagas em 42 cursos pelo Sisu em 2025. O edital do Processo Seletivo Próprio (Prosel) será divulgado no decorrer do mês de fevereiro.

UNIFESSPA

CANDIDATOS

17 a 21/01/2025 - Período de inscrições



26/01/2025 - Resultado chamada regular no portal do aluno disponível no endereço eletrônico: https://sisualuno.mec.gov.br/#/login



27/01 a 31/01/2025 - Matrícula dos candidatos selecionados na chamada regular



26 a 31/01/2025 - Manifestação de interesse em participar da lista de espera do SiSU



MEC

11/02/2025 Disponibilização da lista de espera



CRCA

27/01/2025 Edital de convocação com o listão dos classificados da chamada regular (primeira chamada)



12 a 17/02/2025 - Manifestação de interesse permanecer na lista de espera da Unifesspa



18 a 21/02/2025 - segunda chamada



Os editais de convocação da Unifesspa serão disponibilizados no endereço eletrônico: https://crca.unifesspa.edu.br/

UEPA

A Uepa vai estabelecer este cronograma a partir da divulgação das notas do Enem, prevista para o próximo dia 13. Assim, mediante essa liberação, a universidade vai definir um calendário, considerando os dias necessários para processar os dados.

UFOPA

A Ufopa não realiza vestibular, usa apenas a nota do ENEM (2021, 2022, 2023 e 2024) - tem cronograma previsto no edital de lançamento. De acordo com esse cronograma, a primeira convocação será feita em 31/01/2024 . Neste mesmo dia, ou seja, no dia 31/01 será lançado o edital da segunda convocação cuja data vai até o dia 28 de fevereiro. Serão apenas essas duas convocações.

Mais informações sobre o PSR 2025 da Ufopa:

IFPA

O resultado do processo seletivo dos cursos técnicos será lançado no dia 10/01. O resultado dos cursos de graduação sairá no dia 30/01.