'Listão' da Ufra sai nesta terça-feira (22) pelo site do Sisu; confira

Os aprovados no processo seletivo da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra), via Sistema de Seleção Unificado (Sisu), serão divulgados nesta terça-feira (22). A instituição está ofertando 2.240 vagas para quem tiver interesse em ingressar na instituição neste ano. A novidade é a oferta do curso de Enfermagem noturno, no campus Parauapebas, com 50 vagas.

Ao todo, a universidade oferta vagas em 42 cursos de graduação, distribuídos entre os campi de Belém, Paragominas, Parauapebas, Capanema, Capitão-Poço e Tomé-Açu.

A autorização para implantação ocorreu após visita de avaliadores do Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais (INEP), que estiveram no campus Parauapebas no período de 30 de maio a 02 de junho de 2021, observando a infraestrutura do campus, corpo docente, organização didático pedagógica e outras atribuições. No final da visita o conceito atribuído pelos avaliadores foi 4, referente à "muito bom", de acordo com os parâmetros do ministério.

Após a divulgação do resultado, a instituição deve lançar um material completo para guiar os calouros às próximas etapas. Por conta das restrições da covid-19, nenhuma programação deve ocorrer na sede da universidade, na avenida Perimetral.