Linha área Belém-Salinas deve iniciar operação até julho

O secretário estadual de Transportes, Adler Silveira, em entrevista exclusiva a OLiberal.com, conduzida pelo diretor de Conteúdo do grupo Liberal, afirmou que está nas “tratativas finais” com a companhia Azul para que a linha aérea comercial Belém-Salinópolis entre em operação até o próximo veraneio de julho. O governo do estado entregou o aeroporto de Salinópolis, em julho do ano passado. O empreendimento possui pista de pouso com 1,9 quilômetro de extensão e capacidade para receber aeronaves com até 60 passageiros.

Salinópolis, mais conhecido como Salinas, é um município do Nordeste Paraense com praias de água salgada, principal balneário do Pará, que fica distante 218 quilômetros da capital paraense. O percurso de carro dura cerca de 3h30.

Confira a íntegra da entrevista:

O secretário detalhou que o aeroporto está pronto, já recebeu a homologação da Agência Nacional de Aviação e também foi inspecionado pela Azul, pois essa foi a primeira empresa aérea interessada em operar a linha comercial entre Belém e Salinópolis. A Azul requereu “algumas melhorias pontuais” no aeroporto para iniciar a operação do trecho. O secretário não detalhou quais são essas melhorias, mas afirmou que estão sendo atendidas. “Posso dizer que ela (Azul) poderia trabalhar hoje sem essas melhorias. Vamos trabalhar para que no máximo já pra esse verão a gente já tenha uma linha regular pra lá”, afirmou.

A companhia deve iniciar a operação da linha com aeronave menor, tipo Caravan, com capacidade de 9 a 12 passageiros, conforme antecipou Adler Silveira. “O que vai determinar o tamanho da aeronave é a demanda que essa linha tiver. Cada vez que tiver mais passageiros demandando a utilização dessa aeronave, eles poderão disponibilizar uma aeronave de 42 lugares, de 64, dependendo da época do ano”, disse.

Ainda não há previsão do valor que será praticado para a tarifa. O representante do governo do Pará esclareceu que a tarifa depende da análise de mercado a ser feita pela Azul, mas ressaltou que o estado vai acompanhar para que a tarifa tenha um valor atrativo para os passageiros a fim de viabilizar a utilização do trecho.

“O objetivo é fazer de Salinópolis um grande polo turístico. Ter uma linha aérea regular pra lá realmente vai fazer a diferença. Será o desenvolvimento econômico da região do Salgado, não só de Salinas, a gente tem praias belíssimas ali, no município de (São João de) Pirabas, por exemplo, que vai trazer desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda”.