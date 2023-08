Internautas do Grupo Liberal opinam sobre a descriminalização da maconha para uso pessoal

A descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal foi a matéria debatida, nesta semana, pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O julgamento, que teve quatro votos favoráveis à liberação do porte de maconha, foi suspenso. O ministro Gilmar Mendes pediu mais tempo para analisar os votos apresentados. A presidente da Corte, ministra Rosa Weber, atendeu a solicitação, mas ainda não definiu uma data para a retomada do caso, comprometendo-se a adaptar a agenda para quando o ministro puder liberar o processo, uma vez que ela se aposenta no fim de setembro. A partir deste tema, o Grupo Liberal realizou uma enquete questionando os leitores para saber se são a favor da descriminalização maconha para uso pessoal.

Foram quatro opções dadas aos internautas. A primeira dizia “sim, pois garante a liberdade individual do usuário”. A segunda era “não, porque pode aumentar os problemas associados a ela”. A terceira: sim, pois abre espaço para regulamentação e controle da produção. E a quarta que abordava a opinião de quem pensa que “não, a descriminalização enfraquece o combate ao tráfico de drogas”.

O resultado da enquete mostrou que o posicionamento dos leitores está dividido. No Instagram de O Liberal, a opção mais votada foi “não, porque pode aumentar problemas associados a ela”, com 39%. A segunda alternativa mais votada foi “não, a descriminalização enfraquece o combate ao tráfico de drogas”, com 28% dos votos. Com 18%, “sim, pois abre espaço para regulamentação e controle da produção” foi a terceira opção mais votada. A última foi “sim, pois garante a liberdade individual do usuário”, com somente 15%.

Uma internauta disse que a "cannabis já é liberada até em Portugal. O Brasil precisa descriminalizar. Absurdo prenderem pessoas que vendem no morro e deixarem os grandes traficantes sempre mais impunes. Melhor quem quiser consumir, vender ou comprar, pagarem impostos do que ser tudo ilegal e sem controle de qualidade”. Houve quem também é a favor da descriminalização se for utilizada como medicamento. “Totalmente contra, apenas se for ‘pra’ fins de usar para medicação. Apenas isso”, disse uma mulher.

Já no Facebook, a alternativa mais votada foi “não, a descriminalização enfraquece o combate ao tráfico de drogas” (65%). “Não, porque pode aumentar os problemas associados a ela” (18%). “Sim, pois abre espaço para regulamentação e controle da produção” (13%). “Sim, pois garante a liberdade individual do usuário” (4%).

Por fim, no Twitter, foi a rede social que teve a votação mais apertada. “Não, porque pode aumentar os problemas associados a ela” (31,1%). “Sim, pois abre espaço para regulamentação e controle da produção” (28,9%). “Não, a descriminalização enfraquece o combate ao tráfico de drogas” (22,2%). “Sim, pois garante a liberdade individual do usuário” (17,8%).

No portal O Liberal, a votação também foi feita. “Não, a descriminalização enfraquece o combate ao tráfico de drogas” (48,94%). “Sim, pois abre espaço para a regulamentação e controle da produção” (28,72%). “Não, porque pode aumentar os problemas associados a ela” (17,2%). “Sim, pois garante a liberdade individual do usuário” (5,32%).