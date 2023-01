'Larissa, fale comigo!': ignorado nas redes sociais, homem faz apelo para mulher em cartaz

Culpado? Um homem resolveu chamar a atenção de sua amada de um jeito diferente no município de São Miguel do Guamá, nordeste do Pará. Ignorado nas redes sociais, o homem identificado como João fez um cartaz pedindo para que a mulher voltasse a falar com ele.

“Larissa, fale comigo! Você não me responde no Whats, mando mensagem no direct, no insta, marco você no Facebook, você não me responde! O que eu fiz? Fale comigo! Te amo!”, diz a faixa colocada em um prédio em construção, na orla do Complexo Beira Rio, centro da cidade.

VEJA MAIS

A postagem se tornou um viral nas redes sociais, já que moradores da cidade ficaram curiosos para saber quem era o casal, e também qual o motivo de Larissa ignorar João.

Na internet, há quem torça para que Larissa perdoe João. Por outro lado, há quem considere extrema a atitude do homem, e defende que Larissa pode ter um bom motivo para não querer mais responder as mensagens de João.