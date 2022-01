Aos gritos de ‘Zé Piquinha’, mulher destrói carro do companheiro após suposta traição

Uma mulher foi filmada destruindo o carro do companheiro, após uma suposta traição. Usando um pedaço de madeira, ela quebra as janelas, o capô e os faróis do veículo. Toda a situação teria acontecido no final da tarde da última terça-feira (11), no Distrito Federal. As informações são do Metrópoles.

De acordo com os moradores do local, a mulher já chegou com um galho de árvore na mão. Ela faz diversos xingamentos ao homem, enquanto desfere golpes no carro. Momentos depois, o companheiro desce do prédio e consegue recolher a madeira. No entanto, a mulher não encerra as ofensas

“Manda sua vagab*nda descer”, dispara. “Vem me bater na frente de todo mundo”, grita.

Mulher quebra o carro do marido (Reprodução: Divulgação) (Reprodução: Divulgação) (Reprodução: Divulgação)

O homem retorna para dentro do prédio e ela volta a falar: “Zé Piquinha, nem p*u você tem”. Ainda de acordo com os moradores, momentos depois, um carro passa pela região, a mulher entra, e deixa o local.

Veja a situação: