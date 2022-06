Laboratório da Ufopa seleciona voluntários para pesquisa epidemiológica sobre mercúrio

O Laboratório de Epidemiologia Molecular (Lepimol) da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) está selecionando voluntários para as atividades de campo do projeto de pesquisa “Perfil epidemiológico, clínico e molecular de populações ambientalmente expostas ao mercúrio na região do Baixo Amazonas”. As inscrições serão realizadas até a sexta-feira, 30 de junho, exclusivamente por meio do envio da documentação solicitada no edital de seleção para o formulário disponível neste link.

VEJA MAIS

No edital consta 25 vagas para atuação no município de Santarém, sendo 15 vagas destinadas a acadêmicos regularmente matriculados em cursos de Saúde e das Ciências Biológicas de instituições de ensino superior e 10 vagas para profissionais da área da saúde com graduação concluída.

O projeto tem por objetivo investigar a exposição ao Hg sob os aspectos da saúde humana, que busca compreender o perfil epidemiológico, clínico e molecular da população de Santarém. “A fim de se determinar os efeitos tóxicos da exposição ao Hg para a saúde humana”, diz um trecho do edital.

As atividades de campo irão ocorrer a partir de Agosto de 2022, nos municípios que compõem a região do Baixo Amazonas.

O voluntariado estará vinculado ao Laboratório de Epidemiologia Molecular da Universidade Federal do Oeste do Pará. A pesquisa será sob a supervisão da professora Heloisa do Nascimento de Moura Meneses.

Para mais informações, acesse o Edital de Seleção aqui.