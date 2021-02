Laboratório da Ufopa é reativado para pesquisar a nova cepa do coronavírus

Uma parceria institucional entre o Governo do Pará e a Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) reativou, nesta quarta-feira (24), o Laboratório de Biologia Molecular (Labimol), em Santarém. O laboratório vai desenvolver pesquisas avançadas e realizar três mil exames por mês para diagnosticar a presença do novo coronavírus (Covid-19).

Serão realizados, em média, 300 exames por dia que devem alcançar um total de 25 mil análises nos próximos seis meses. O Labimol é uma unidade de retaguarda, ou seja, sem atendimento ao público. O material analisado será enviado pelas unidades de saúde pública dos municípios da região oeste do Pará.

A diretora do 9º Centro Regional da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), Aline Cunha, destacou a importância do laboratório para auxiliar cientificamente nas definições de políticas públicas voltadas ao enfrentamento da Covid na região.

“Entendemos as necessidades e carências dos municípios em ter um laboratório para análises de exames da Covid. Em tempo mais oportuno e resultados mais rápidos, o laboratório vai nos ajudar de diversas formas, inclusive, para que tenhamos um panorama real da nossa situação em Santarém e região. Os resultados do laboratório irão subsidiar as decisões dos gestores”, destacou a diretora.

NOVAS VARIANTES

O Labimol também fará parte do sistema de vigilância genômica, que tem como objetivo monitorar os vírus em circulação e identificar as variantes por meio do sequenciamento genético de amostras.

No espaço também serão desenvolvidas pesquisas para identificar a transmissão e propagação do novo coronavírus em alta escala. Serão analisadas amostras em esgotos residenciais e industriais, além de balneários e praias da região.

O reitor da Universidade Federal do Oeste do Pará, Hugo Diniz, relembrou que o Labimol funcionou de forma temporária em 2020, realizando cerca de oito mil exames e avaliou que o laboratório, funcionando de forma permanente, terá uma importância estratégica para auxiliar na identificação de variantes do novo coronavírus.

“Desde o ano passado, acreditamos e investimos nesta estratégia de enfrentamento que é a testagem da população para identificar a presença do coronavírus. Em tempo recorde, no ano passado, fizemos uma projeção dele funcionar até dezembro no Hospital Regional e atendemos mais de 7.500 pessoas. Com a nova cepa, apressamos a segunda fase para a instalação do laboratório dentro da faculdade com espaço preparado para fazer testagem e pesquisas. Considero estratégica essa parceria com o Governo do Estado”, avaliou.

OFICIALIZAÇÃO

A oficialização da parceria entre Estado e Ufopa foi feita durante agenda técnica do governador Helder Barbalho no final do último mês de janeiro. O governador relembrou que o Labimol foi utilizado em 2020 de forma estratégica e provisória.

“Estamos retomando esta iniciativa com investimento de R$ 1 milhão com o laboratório no campus da Ufopa. Essa medida vai dar amplitude para que o laboratório seja uma ferramenta dos alunos e professores na realização de estudos e pesquisas. Esperamos que cientistas e pesquisadores também possam utilizar o espaço para não gerar apenas diagnóstico, mas também que possam pesquisar essa nova cepa advinda do Amazonas, que precisa ser investigada para identificar as ações necessárias em saúde”, disse.