Isan inaugura sede em Belém e amplia oferta de MBAs da FGV na região

O Instituto de Sociologia, Administração e Negócios (Isan) inaugura na tarde desta quinta-feira (30), na travessa Quintino Bocaiúva, sua primeira sede em Belém, tornando-se um novo polo conveniado da Fundação Getulio Vargas (FGV) na região Norte.

O instituto, que atua há mais de 25 anos como parceiro da FGV no Maranhão, expande agora sua presença para o estado do Pará, oferecendo inicialmente quatro cursos de pós-graduação voltados para formação e capacitação executiva.

A inauguração contará com a presença do professor Clovis de Faro, vice-presidente da FGV, que dará nome ao auditório da nova unidade. Além disso, o evento incluirá a palestra "Brasil e a COP 30: ESG como Pilar para a Transição Sustentável Competitiva", ministrada pelo professor Fabrício Stocker, coordenador do MBA em ESG da FGV.

Com a nova estrutura localizada na travessa Quintino Bocaiúva, a sede do Isan em Belém ofertará quatro cursos de MBA em gestão, todos na modalidade blended, que combina atividades presenciais e online. As aulas terão início no dia 20 de fevereiro de 2025. O público-alvo das formações são profissionais que buscam especialização e atualização em gestão, liderança e estratégia empresarial.

Os cursos oferecidos são:

MBA em Finanças, Controladoria e Auditoria

MBA em Pessoas e Liderança

MBA em Gestão de Projetos

MBA em Gestão Empresarial