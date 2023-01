Intolerância religiosa: lideranças querem cumprimento da lei que torna penas mais severas

Em março do ano passado, o terreiro de candomblé Ile Iya Omi Ase Ofa Lewa, localizado no bairro da Cidade Nova, em Ananindeua, na Grande Belém, foi alvo da ação de intolerantes religiosos. Na ocasião, enquanto realizavam um ritual de entrega de oferendas nas ruas, um vizinho do terreiro apareceu xingando os afrorreligiosos com termos pejorativos e chegou a jogar água suja nas entidades espirituais e até ameaçá-los com uma faca. O caso teve repercussão na mídia local e um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil.

Após quase um ano do caso, porém, o autor das agressões não foi punido. É o que conta o babalorixá Edson Catende, responsável pela denúncia. “Denunciamos na Delegacia de Combate aos Crimes Discriminatórios e Homofóbicos e fomos recebidos pela delegacia para fazer o depoimento. Mas, infelizmente, até hoje não houve uma resposta efetiva por parte das autoridades. A gente vai na delegacia, registra o boletim de ocorrência, mas parece que o processo é arquivado”, diz o sacerdote.

Dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania apontam que as religiões de matrizes africanas são as principais vítimas de quem não respeita a liberdade de crença. Só em 2022 foram 1.200 ataques - um aumento de 45% em relação a 2020.

A Lei Federal Nº 14.532/2023, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que equipara o crime de injúria racial ao crime de racismo, também torna mais severas as penas para crimes de intolerância religiosa. A legislação, agora, prevê pena de 2 a 5 anos para quem obstar, impedir ou empregar violência contra quaisquer manifestações ou práticas religiosas. A pena será aumentada a metade se o crime for cometido por duas ou mais pessoas, além de pagamento de multa.

Lideranças religiosas e advogados da área da defesa dos direitos humanos veem com bons olhos a nova lei, mas pontuam que é preciso que as autoridades garantam o cumprimento do dispositivo. “É um marco legal importante, a minha preocupação é que a gente já tinha uma legislação que garantia o direito à liberdade de crença, mas a efetivação desse direito também precisa ser observado. Acredito que a gente vai ter dias melhores no país, mas é preciso que a sociedade e os povos de terreiro também estejam lutando junto para garantir o cumprimento das políticas públicas”, afirma o babalorixá Catende, que também é advogado e ativista.

A opinião é compartilhada pelo advogado Alexandre Julião, que atua junto a movimentos sociais. “O intuito dessa nova legislação de trazer a questão religiosa é considerar que parte das pessoas vítimas de racismo ou injúria racial, sofrem de forma ligada a sua expressão religiosa. É uma lei importante, porque traz a criminalização de atos danosos, mas tem um histórico de casos que são denunciados, mas não há a condenação”, pontua.

“Acredito que, para garantir esse direito, é importante combater o racismo nas estruturas que fazem a condenação. Iniciativas institucionais como a Associação Nacional da Advocacia Negra e a parte do Conselho Nacional de Justiça que pensa as questões raciais dentro do judiciário são importantes, mas precisam ser ampliadas para a totalidade da magistratura, por exemplo”, conclui o advogado.

Antes, a lei previa pena de 1 a 3 anos de reclusão. Agora, a legislação prevê pena de 2 a 5 anos para quem obstar, impedir ou empregar violência contra quaisquer manifestações ou práticas religiosas. A pena será aumentada a metade se o crime for cometido por duas ou mais pessoas, além de pagamento de multa.