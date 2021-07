Internauta relembra matéria antiga de O Liberal sobre descarte irregular de lixo na praia do Atalaia

O acúmulo de lixo que cobre a faixa de areia nas praias de Salinópolis, principalmente a do Atalaia, na região nordeste do Pará, ainda é considerado como um fenômeno preocupante para os banhistas que frequentam o litoral paraense durante as férias. No início do último final de semana de julho, nesta sexta-feira (30), o assunto ganhou mais uma vez o debate na web.

Nas redes sociais, a analista da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Sheila Souza, de 38 anos, republicou uma matéria feita pelo portal O Liberal.com, que falava sobre o protesto nas dunas do ‘lago da Coca-Cola’, pelos membros da Organização Ambiental de Salinópolis (Opas) que formaram ‘S.O.S. lixo não’ com gravetos na areia, em 2012. Na ocasião, foi feito um alerta sobre o descarte irregular de lixo nas praias do município.

“Essa publicação do @oliberal feita em 2012 passando na sua TL como se fosse de 2021 porque o lixo na praia do Atalaia segue sendo um problema”, escreveu, no Twitter.

Em entrevista ao portal, Sheila contou que a publicação foi feita após uma "lembrança" do Facebook, após ela ter compartilhado o conteúdo há nove anos. A falta de mudanças no comportamento das pessoas que frequentam a praia, consequentemente o aumento de lixo produzido pelos banhistas ao longo dos anos, chamou a atenção da paraense para um problema que só se agrava ao longo dos anos.

"Salinas não foi se planejando para receber tantas pessoas como está recebendo a cada ano mais e mais. Observo que o [aumento de entulhos vem do] avanço desordenado de prédios muito altos próximo da praia. Inclusive, alguns sendo construídos onde antes, na época que eu era criança, chamava de "dunas" e refletem nos grandes engarrafamentos, na quantidade grande de pessoas circulando. O problema do lixo na praia só piora", afirma, acrescentando que o incômodo pela sujeira ultrapassa a poluição sonora causada pelo volume alto das caixas de som acopladas nos carros.

"Hoje, com as mídias digitais, também podemos envolver influenciadores digitais "amigos da praia" para aproximar mais o tema do público jovem", acrescentando, mostrando que a tecnologia também pode servir como aliada nesses momentos.

A falta de uma Legislação que multe quem descarte resíduo de forma irregular, de uma articulação política que busquem meios lúdicos de incentivem o recolhimento nas barracas que estão nas praias, ou até mesmo um setor na entrada dos setores praianos, são apontados pela analista como pontos que poderiam ser reforçados e ajudar mudar a forma como o público age. Assim como incentivo de campanhas que debatam sobre o assunto.

Adepta da política "se eu levo, eu trago" Sheila já começou fazer a sua parte para tentar amenizar o descarte latinhas, garrafas de vidro do tipo long neck deixadas nas areias. Ela contou que sempre leva um "saquinho plástico" para recolher toda a sujeira produzida quando vai à praia. Mas, a consciência ambiental dela não para por aí. A analista também já separa os produtos recicláveis e orgânicos durante a rotina do dia-a-dia, fazendo uso da coleta seletiva.

Sheila Souza. (Reprodução\ Arquivo pessoal)

Mais de 13 mil toneladas de lixo já foram recolhidos de Salinas

A Prefeitura de Salinópolis, por meio da Secretaria de Limpeza Urbana (Selurb), afirmou que há sete meses, busca investir em melhores condições de limpeza urbana, buscando controlar o crescente aumento de lixo produzido durante os períodos de maior visitação, como no mês de férias, ou seja, em julho.

Em nota, foi informado que na praia do Atalaia, tem sido recolhido diariamente 135 toneladas de lixo, grande parte composta por garrafas. Já na cidade tem sido recolhidas, diariamente, 315 toneladas de lixo doméstico, totalizando juntos um recolhimento de 13.950 toneladas de lixo durante o mês de julho.

“Através da Secretaria de Meio Ambiente, SEMMA, a Prefeitura segue com ações desde fevereiro deste ano para conscientizar e diminuir o número de lixo descartado irregularmente”, diz o comunicado.

De acordo com a Prefeitura, no próximo domingo (1º), está previsto um mutirão de limpeza que buscará conscientizar a população sobre o descarte de lixo. Os servidores públicos, de parceiros e municípios voluntários estarão juntos na ação.

Cobertura 'S.OS. lixo não'

O fotojornalista Igor Mota, que trabalha na Redação Integrada do O Liberal, foi o responsável por registrar a cobertura do protesto. No momento de capturar a foto que ilustrou a matéria, ele afirma ter buscado chamar atenção dos leitores e ao mesmo trazer a reflexão sobre a importância de preservar as paisagens naturais do país ao contrastar a beleza natural e um alerta. A mensagem "‘S.O.S. lixo não’" aparece escrita com gravetos na areia, na praia da Atalaia.

"Eu achei interessante porque eles fizeram um pedido de socorro escrito na areia. Quem passe de helicóptero podia ver aquilo também. Foi um ato de chamar atenção das pessoas que estavam na praia, porque muitos observavam e chegavam perto. A ONG estava dando uma palestra orientando a pessoa a não sujar e ter cuidado", relembra.