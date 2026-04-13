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Instituto Tecnológico Vale abre nova seleção para bolsas de pesquisa

Edital está com 13 bolsas para pesquisadores de todo Brasil até o dia 17 de abril

O Liberal

O Instituto Tecnológico Vale – Desenvolvimento Sustentável (ITV DS) está com inscrições para novos bolsistas de todo o Brasil. As inscrições para 13 vagas disponíveis deverão ser realizadas exclusivamente via internet, no portal da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (FADESP), até o dia 17 de abril de 2026. O edital com as informações está disponível no site do ITV e no portal FADESP.

Diversas modalidades de bolsas, incluindo Mestrado, Pós-Doutorado e Treinamento Técnico são oferecidas. As bolsas estão distribuídas nas diferentes linhas de pesquisa executadas pelo ITV DS: Biodiversidades e Soluções Ambientais e Genômica Ambiental. 

A atuação pode ser presencial, na sede do ITV DS, em Belém, híbrida ou remota, conforme a necessidade determinada em cada linha de pesquisa. O resultado com os selecionados deverá ser divulgado no dia 08 de maio e o início da vigência das bolsas acontecerá a partir de 1º de junho.

Para atuação presencial em Belém, estão abertas inscrições para bolsas nas áreas de Genômica Ambiental e Biodiversidade e Soluções Ambientais. Poderão se inscrever pesquisadores com formação em áreas como: ciência biológicas, ciências ambientais, ecologia, geologia, geoquímica ou agronomia, dentre outros.

Para as vagas nacionais, os interessados devem possuir formação em ciência da computação, agronomia, química, engenharia florestal, geografia, geologia ou áreas afins. Podem concorrer a bolsas nas áreas de Genômica Ambiental e Biodiversidade e Soluções Ambientais.

REMUNERAÇÃO - As bolsas variam de R$ 3.300,00 a R$ 9.320,00 mensais, dependendo da modalidade e do nível de experiência do candidato. Os interessados devem atender aos requisitos específicos de cada modalidade de bolsa, conforme detalhado em edital.

Entre os requisitos gerais estão a necessidade de estar matriculado em programas de pós-graduação (para bolsas de Mestrado) e ter experiência comprovada na área de pesquisa selecionada. Não há qualquer cobrança de taxa de inscrição.

HISTÓRIA - Em 15 anos de atuação, por meio do ITV DS, localizado em Belém, cerca de R$ 700 milhões foram dedicados à pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), resultando em mais de 1,2 mil publicações científicas desenvolvidas por um corpo de mais de 200 profissionais, entre pesquisadores titulares e bolsistas. São 172 projetos de pesquisa e desenvolvimento realizados. Atualmente, 27 parcerias e colaborações estão ativas com faculdades e instituições nacionais e internacionais.

O Instituto é referência atualmente também em tecnologia. São 11 laboratórios em operação nas áreas de genômica e sociobiodiversidade, entre outras, reunindo cerca de 236 equipamentos de ponta, como o PacBio, que é capaz de gerar todo o perfil genético de uma espécie em um único dia. Mais informações no site oficial do Instituto Tecnológico Vale (www.itv.org).

Serviço: Bolsas de pesquisa do Instituto Tecnológico Vale
Período de Inscrição: até 17 de abril de 2026
Resultado Final: 08 de maio de 2026
Início das Bolsas: 1 de junho de 2026
As inscrições devem ser realizadas no portal da FADESP (https://www.portalfadesp.org.br). Para mais informações, acesse o edital completo no site do ITV (www.itv.org)

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