Instituto Criança Vida encaminha donativos aos moradores do Amapá

O Instituto Criança Vida, entidade sem fins lucrativos do Grupo Liberal, participa da campanha “S.O.S. Amapá” e beneficiou, com mais de 735 itens de produtos como água, alimentos não perecíveis e materiais de limpeza, moradores do estado do Amapá. Eles moram no estado vizinho do Pará, viveram 22 dias de apagão elétrico e ainda sofrem consequências do problema, agravado pela pandemia da covid-19. O primeiro lote, com mais de 735 itens, foi entregue a uma empresa, no Aeroporto Internacional de Belém - Júlio Cezar Ribeiro, no bairro de Val-de-Cans, na manhã desta terça-feira (25).

A campanha de arrecadação continua. A iniciativa visa ajudar os moradores do Amapá, diante desse momento tão difícil de crise energética em meio à adversidade sanitária agravada pela pandemia da covid-19.

“Essa iniciativa é uma ação do Instituto Criança Vida junto com o Grupo Liberal, visando atender às necessidades da população do Amapá. A informação oficial é que nesta terça a energia voltou ao normal lá, mas não sabemos se isso é qualitativo, se vai permanecer e se é real. Esses produtos arrecadados com plena certeza vão ajudar essa população que passa por situação muito difícil neste momento”, afirma Alan Siqueira, coordenador do Instituto Criança Vida e de O Liberal na Escola.

Siqueira explica que os mais de 735 itens foram arrecadados ao longo das últimas duas semanas, junto à população. “Nossos leitores, telespectadores, ouvintes e internautas das mídias do Grupo Liberal, que abrange a TV Liberal, a Rádio Liberal, o Portal Liberal e os jornais impressos O Liberal e Amazônia, nos ajudaram nessa ação de solidariedade e queremos agradecer pela sensibilidade”, retribui Alan Siqueira.

Os materiais doados foram entregues a uma empresa, no Aeroporto Internacional de Belém. Lá no Amapá, eles serão direcionados para o Ministério da Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros Militar, que vão distribuí-los junto à população, de forma organizada. “Uma empresa está também nessa campanha e ela recebe, sem custo algum, os materiais também de outros entes que estão na campanha para levá-los para o Amapá”.

O coordenador do Instituto destaca que o Grupo Liberal vem se estruturando frente a esse contexto social e em prol da população. “Para o Grupo Liberal essa ação é muito importante e ela é o mínimo de retorno que podemos dar às pessoas. Dentro do Grupo temos o Instituto Criança Vida, que visa atender a população de forma qualitativa e diminuir as desigualdades que ocorrem no cotidiano. Então, para o Grupo Liberal é muito importante estar junto a essas pessoas que precisam nesse momento tão difícil”, reitera.

Como doar à campanha?

A campanha de arrecadação continua e tem como ponto de recebimento das doações a sede do Grupo Liberal, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A sede do Grupo Liberal fica na avenida Romulo Maiorana, 2473, no bairro do Marco, em Belém. Entre as travessas Perebebuí e Alferes Costa.

Instituto Criança Vida existe oficialmente há 17 anos

O Criança Vida, presidido pela vice-presidente do Grupo Liberal, Rosângela Maiorana, existe desde o ano 2000, quando iniciou a atuação como um projeto, que, junto a voluntários, conseguiu reformar e ampliar a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal da Fundação Santa Casa de Misericórdia, no Umarizal, em Belém, capital paraense. Mas, a partir de 2003, tornou-se Instituto.

“E dentro do Criança Vida existem ações e projetos, dentre eles está o ‘Educar para Crescer’, pelo qual construímos brinquedoteca e biblioteca nos municípios. Além de outros projetos profissionalizantes para pessoas que precisam de rendas, assim como ações pontuais, como agora, baseada nessa realidade e necessidade social”, explica Siqueira.

Para ajuda na entrega dos mais de 735 itens no Aeroporto Internacional de Belém, o Grupo Liberal cedeu alguns trabalhadores e Siqueira, como representante do Instituto, esteve à frente do processo de logística. “Mas é importante destacar que a ação é de uma equipe, uma rede de ajuda à essa população do Amapá que precisa de ajuda”, enfatiza o coordenador do Criança Vida.