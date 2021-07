Instituto Carlos Gomes retoma aulas práticas no segundo semestre

As aulas presenciais no Instituto Carlos Gomes (ICG), mantido pela Fundação Carlos Gomes (FCG), em Belém, devem ser retomadas no segundo semestre. O órgão estima que, a partir do dia 2, o calendário de atividades práticas deve ser iniciado, junto com a adoção de procedimentos de segurança sanitária previstos em decretos governamentais. Neste momento, o ICG realiza a rematrícula dos alunos do Bacharelado em Música.

Durante o primeiro semestre, as aulas dos cursos técnico e bacharelado em Música ocorreram de forma digital, com suporte presencial à comunidade discente. Desde o dia 16 de março, o órgão implementou mudanças para oferecer vídeos, palestras, apostilas e outros conteúdos on-line, com opção de retirada do material no local, àqueles que tiveram dificuldade de acesso.

"Conseguimos implementar a plataforma Google for Education, fundamental nessa retomada das atividades de ensino da instituição, que foram, neste momento, prioritariamente voltadas às disciplinas teóricas, em função da dificuldade em desenvolver atividades práticas de maneira remota", explica o coordenador de ensino superior Ronaldo Sarmanho.

A retomada deve ocorrer com revezamento entre os alunos. "Estamos planejando fazer uma retomada gradual das atividades de ensino práticas, em sua maioria voltadas ao ensino dos instrumentos mesmo, adotando protocolos de revezamento entre os naipes da orquestra, ou seja: em alguns dias somente cordas, em outros somente sopros de metais, sopros de madeiras, percussão, para que a gente não aglomere", afirma o coordenador.

Para os discentes que enfrentaram dificuldades de conexão, o retorno é positivo. "É uma situação complicada e inesperada. Ninguém esperava chegar uma pandemia, ficarmos presos em casa, mas a iniciativa da fundação, de poder fazer as aulas remotas, as aulas online, ajudou bastante a todos os alunos. Inclusive, graças aos professores também, que tiveram essa paciência de poder preparar este material de estudos para todos os alunos e nos ajudar também. Eu achei super incrível, foi maravilhoso, aprendi muitas coisas que eu nunca imaginei que iria aprender, me desenvolvi bastante", avalia o estudante Wendel Brandão.